ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は５８ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間11:12）（日本時間00:12）
ダウ平均 46188.70（-58.59 -0.13%）
ナスダック 22630.89（+146.82 +0.65%）
CME日経平均先物 45310（大証終比：+180 +0.40%）
欧州株式29日GMT15:12
英FT100 9313.40（+28.57 +0.31%）
独DAX 23776.24（+36.77 +0.15%）
仏CAC40 7894.06（+23.38 +0.30%）
米国債利回り
2年債 3.621（-0.023）
10年債 4.139（-0.037）
30年債 4.710（-0.039）
期待インフレ率 2.365（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.710（-0.036）
英 国 4.700（-0.046）
カナダ 3.179（-0.047）
豪 州 4.332（-0.053）
日 本 1.634（-0.012）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.42（-2.30 -3.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3858.50（+49.50 +1.30%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113991.00（+3143.17 +2.84%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1694万2482（+467169 +2.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
