NY株式29日（NY時間11:12）（日本時間00:12）
ダウ平均　　　46188.70（-58.59　-0.13%）
ナスダック　　　22630.89（+146.82　+0.65%）
CME日経平均先物　45310（大証終比：+180　+0.40%）

欧州株式29日GMT15:12
英FT100　 9313.40（+28.57　+0.31%）
独DAX　 23776.24（+36.77　+0.15%）
仏CAC40　 7894.06（+23.38　+0.30%）

米国債利回り
2年債　 　3.621（-0.023）
10年債　 　4.139（-0.037）
30年債　 　4.710（-0.039）
期待インフレ率　 　2.365（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.710（-0.036）
英　国　　4.700（-0.046）
カナダ　　3.179（-0.047）
豪　州　　4.332（-0.053）
日　本　　1.634（-0.012）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.42（-2.30　-3.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3858.50（+49.50　+1.30%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113991.00（+3143.17　+2.84%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1694万2482（+467169　+2.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ