mekakushe、新曲「スノードーム銀河」配信開始。デジタルアルバム『138億年目の恋』ジャケット解禁も
mekakusheが、新曲「スノードーム銀河」を本日配信リリースした。
本楽曲は、2025年11月7日にリリースすることが決定している配信アルバム『138億年目の恋』からの先行配信となる。作詞作曲をmekakushe、アレンジを西島尊大が手掛けた本楽曲は、スノードームに宇宙を閉じ込めたように3分間にテクニカルなビートが凝縮されている2ステップに仕上がっているという。ジャケットイラストとMVは、コラージュアーティスト・kyabeshiが担当。
https://youtu.be/pDI2RVFDg78
さらに、配信アルバム『138億年目の恋』のジャケットイラストも公開された。アルバムのアートワークを担当したのは、東南アジアを拠点とするイラストレーター・Meyoco。メインとなるアートワークに加え、対となるようなアザーイラストも描き下ろしている。2つのイラストは、11月27日に開催される＜mekakushe Planetarium Acoustic Live 〜138億年目の恋〜＞にて、1st stageと2nd stageそれぞれの特典として配布されるアクリルパネルの絵柄となっている。
◆ ◆ ◆
◾️mekakushe コメント
スノードームは美しくて寂しい。はじまりと終わりを意識する、
束の間の永遠が閉じ込められている。
小さな頃、スノードームを眺めている時間が好きだった。
手のひらに無限の世界があること、
しかしその中で完結してしまうこと、
すべてが凝縮されているようでどきどきした。
音楽も似ている。やがて終わってしまうけれど、
小さく閉じ込めたわたしだけの美しい世界がここにある。
“聴く”スノードームみたい。
始まりと終わり、美しさと寂しさのすべてを、
三分間に閉じ込めました。
◆ ◆ ◆
◾️西島尊大 コメント
「スノードーム銀河」はアルバムの中ではジョーカー的な存在で、短い演奏時間の中に様々な仕掛けがギュギュッと凝縮された
ジェットコースターのような急展開とテクニカルなビートが身上です。
mekakusheさんには無理を言って難しいハーモニーやコーラスに沢山チャレンジしてもらいました(ごめんなさい)が、とても素敵に歌って下さり、世界で一つのスノードームが完成しました。
ぜひお楽しみください。
◆ ◆ ◆
◾️kyabeshi コメント
スノードームを逆さにした時、色んな景色が見えるように
このMVにも色んな景色を閉じ込めました。
あなたにとってこの映像が、この世界が、
どんな風に見えるのか教えてくれたら嬉しいです。
P.S.mekakusheさんの大好きなエビを7匹、映像にこっそり忍ばせました。
ぜひ探してみてください。
◆ ◆ ◆
◾️Meyoco コメント
mekakusheさんのアルバムジャケットイラストを制作できたことをとても光栄に思います。
最初から最後まで、制作をとても楽しむことができましたし、自分のスタイルで描かせてくださったことに心から感謝しています。
テーマは「時間」と「宇宙（空間）」のコンビネーション。女の子とともに、時計のモチーフを印象的な要素として取り入れつつ、あたたかく穏やかな雰囲気になるよう心がけました。大切な人を思い出すときのような、そんな感覚を表現したかったのです。
私のイラストが、mekakusheさんの楽曲に寄り添える存在になればとても嬉しいです。
◆ ◆ ◆
◾️新曲「スノードーム銀河」
2025年9月30日（火）リリース デジタルシングル
配信リンク：https://linkco.re/5TdgzZRr
作詞、作曲：mekakushe 編曲：西島尊大
ジャケットイラスト：kyabeshi
◾️＜mekakushe Planetarium Acoustic Live 〜138億年目の恋〜＞
日程：2025年11月27日（木）
時間：1st stage 18:00開演（17:30開場）
2nd stage 20:00開演（19:30開場）
※各公演約60分程度を予定
※両公演Sold Out
料金：
1st/2nd共通チケット：15,400円（税込）
一般チケット：7,700円（税込）
※，ticket board先行のみの受付です
※´共に整理番号順の入場 / 自由席です
特典：アクリルパネルを全員にプレゼント
※1st/2nd stageでそれぞれデザインが異なります（計2種）
※1st/2nd共通チケット購入者には直筆サインが入ります（2種お渡し / 両方サイン入り）
※アクリルパネルは公演当日にお渡しします（後日郵送はできません）
※アクリルパネルは現在制作中のため、完成イメージが実際のものとは異なる可能性があります。
会場：コニカミノルタプラネタリアTOKYO DOME1（有楽町マリオン9階）
アクセス：https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/access/
特設サイト：https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/dome1/mekakushe/
◆イベントに関する注意事項
※本イベントはプラネタリウムという会場の特性上、様々な制限を設けさせていただいております。「特設サイト」に記載されている注意事項を必ずご確認の上、チケット購入/来場をお願いします。
※本イベントはプラネタリウム施設で星空、映像、音楽をお楽しみいただくイベントです。演出の都合上又は、ドームの座席配置の関係でステージ(アーティスト)が見えにくい場合がございます。
※本イベントは時節に応じた感染症防止対策を行い実施いたします。
※イベント内容や特典内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※イベントに関するお問い合わせは特設サイトにてご確認ください。
◾️配信アルバム『138億年目の恋』
2025年11月27日（木）リリース
◆トラックリスト
・恋のレトロニム ※TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』 エンディング楽曲
・ずっとエメラルド
・きみはシュノーケル
・わたしだけのポラリス ※TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』 挿入歌
・ユワナメロウ ※TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』 挿入歌
・うわのそら
・ランデヴ
・スノー
・新曲ほか
※収録曲順は未定です。収録内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
関連リンク
◆mekakushe オフィシャルサイト
◆mekakushe オフィシャルX
◆mekakushe オフィシャルInstagram
◆mekakushe オフィシャルYouTubeチャンネル
◆mekakushe オフィシャルTikTok
https://youtu.be/pDI2RVFDg78