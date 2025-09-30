8月に本コーナーで取り上げた「Galaxy Z Fold7で『au Wi-Fiアクセス』が使えない？」という話題。その後、各方面のご協力で、セットアップできなかった理由などがわかったので、その報告も含めて、レポートしたい。

ここ数年、筆者はauのメイン回線として、「Galaxy Z Fold」シリーズを愛用していて、今年もsamsung.comのオンラインストアで「Galaxy Z Fold7」のSIMフリー版を購入。26万円オーバーという出費はかなりイタいけど、フォルダブルの便利さにハマってしまったため、今や手放せない存在。

しかも今年は「Galaxy Watch 8」シリーズでGeminiを起動できるようになったので、「Galaxy Watch 8 Classic」にも手を出してしまった。ちなみに、9月19日に発売されたワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds3 FE」もGemini対応で、Galaxy AIの通訳アプリが利用できるなど、対応が進んでいる。

「Galaxy Z Fold7」に続き、手元でGeminiを使いたいため、「Galaxy Watch 8 Classic」にも手を出してしまった

まず、「Galaxy Z Fold7」への移行時、サムスンの「Smart Switch」でLINEのデータが移行できなかった件。実は、ちょうど筆者がデータ移行をしていたタイミングで不具合が発生していたとのことで、8月5日にLINEアプリが更新され、不具合が改善されている。サムスンのサポートにはお知らせが掲載されており、不具合が起きていたLINEアプリのバージョン情報なども明示されている。一方、LINEのWebサイトには何もアナウンスがなく……。

次に、本題の［au Wi-Fiアクセス］のセットアップができなかった件。流れは前回の記事を参照していただくとして、当初はなかなか解決策が見つからず、頭を悩ましたけど、ブラウザーを［Samsungブラウザ］から［Chrome］に切り替えることで、セットアップができるようになり、ひとまず、［au Wi-Fiアクセス］が利用できるようになった。ここまでが前回までの状況。

本コーナーでの記事掲載後、KDDIとサムスンから連絡があり、セットアップができなかった理由について、説明を受けた。理由としては複数の要因が重なって、起きたことがわかった。

まず、前回も説明したように、［Samsungブラウザ］はサムスン製端末に標準でインストールされているもので、広告ブロックやシークレットモードなどの機能が充実しているのが特長。特に、最近はWebサイトで広告などのポップアップが表示されることが増え、［Samsungブラウザ］ではこれらをブロックする機能が用意されているため、個人的にも利用することが増えている。

［Samsungブラウザ］には広告ブロックなどに加え、［アプリでブラウザ起動をブロック］という機能も用意されている。アプリからブラウザーを起動し、アプリ内でWebサイトを表示するケースがあるが、［Samsungブラウザ］ではこれもアプリごとに起動をブロックする設定が可能。

［Samsungブラウザ］を起動し、右上のメニューボタンをタップして、［設定］を選ぶ。サブディスプレイ（カバーディスプレイ）では、右下にメニューボタンが表示される

実は、インストール直後の［au Wi-Fiアクセス］で、［はじめる］をタップしてもセットアップがはじまらなかった理由のひとつがこれで、筆者の環境では［Samsungブラウザ］の［設定］-［プライバシーダッシュボード］-［アプリでブラウザ起動をブロック］で、［au Wi-Fiアクセス］がオンになっていたため、［Samsungブラウザ］が起動せず、［au Wi-Fiアクセス］で［はじめる］をタップしても何も反応が起きなかった。

［ブラウザ設定］から［プライバシーダッシュボード］をタップ

［ポップアップをブロック］などが設定できる。注意が必要なのが［アプリでブラウザ起動をブロック］という項目

［アプリでブラウザ起動をブロック］で［au Wi-Fiアクセス］がオンになっていると、［au Wi-Fiアクセス］のセットアップが進められない

［au Wi-Fiアクセス］がセットアップできなかった理由として、もうひとつ関係しているのが通知だ。Androidプラットフォームではさまざまなアプリから通知が表示されるが、アプリが増えてくると、あふれるほど通知が表示され、あるタイミングで「えいっ」とばかり、すべての通知を消去してしまう人も少なくないだろう。こうした状況を防ぐため、アプリを設定するとき、通知をオフにしてしまうことも少なくないが、今回の件では［Samsungブラウザ］の通知もオフに設定されていたため、［au Wi-Fiアクセス］をセットアップしようと、［はじめる］をタップしても通知が表示されず、画面上では何も反応がなかったように見えてしまっていた。実際には、バックグラウンドで前述の［Samsungブラウザ］でポップアップがブロックされた旨などが通知されていたのに、それらも表示されず、何も反応がなかったように見えていたわけだ。

［設定］アプリの［通知］-［アプリの通知］-［Samsungブラウザ］-［通知の許可］がオフになっていると、［au Wi-Fiアクセス］で［はじめる］をタップして、ポップアップがブロックされても何も表示されない。［Samsungブラウザ］のメニューで［設定］-［通知］を選んでも同じ設定が可能

今回の［au Wi-Fiアクセス］がセットアップできない事象は、こうした複数の要因に重なって起きたが、［au Wi-Fiアクセス］や［Samsungブラウザ］の出荷時設定では起きるものではなく、筆者が過去の端末において、何らかの理由で設定した内容がサムスンのデータ移行アプリ［Smart Switch］でそのまま引き継がれていたため、起きてしまったようだ。データ移行アプリで従来機種の環境をそのまま引き継げることは、大きなメリットだが、誤った設定も引き継がれてしまうこともあるので、ユーザーとしても注意が必要だろう。

［Samsungブラウザ］についても広告ブロックやシークレットモードなど、セキュリティやプライバシーに配慮した機能が充実しているものの、今回のように、設定次第で意図せぬ項目までポップアップをブロックしてしまったり、ブラウザ起動を阻止してしまうケースもあるので、必要に応じて、ユーザー自身で設定を見直すことを心がけたい。

また、KDDIと［au Wi-Fiアクセス］を開発するワイヤ・アンド・ワイヤレスでは、今回の事象のように、ユーザーがアプリをセットアップする際、何も表示されないような状況にならないように、周知を進めるとともに、アプリの改善も図っていくとしている。

何はともあれ、無事に「Galaxy Z Fold7」で［au Wi-Fiアクセス］が使えるようになり、ひと安心。迅速なサポート、ありがとうございました。 > KDDIさん、ワイヤ・アンド・ワイヤレスさん、サムスン電子さん

無事に［au Wi-Fiアクセス］がセットアップでき、利用できるようになった

そう言えば、［au Wi-Fiアクセス］に関連して、もうひとつお伝えしたいことがあるんですが、その話題はまた別の機会に……。