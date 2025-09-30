ILLITのMINJUとMOKAが“悪魔と天使”に！ハーゲンダッツ新WEBムービー『悪魔のささやき』篇『天使のおさそい』篇公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITのMINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）を起用したハーゲンダッツの新WEBムービー『悪魔のささやき』篇、『天使のおさそい』篇が、9月30日よりハーゲンダッツ公式YouTube、SNSにて配信される。

■“悪魔”のMINJUと“天使”のMOKAが登場

WEBムービーは新商品発売に合わせて特別に制作されたもので、『悪魔のささやき』『天使のおさそい』それぞれのバージョンにて、オリジナルソングと思わず真似したくなる”とろ～りダンス”を披露、「食べたら最後、抜け出せなくなるほど虜になる」世界観を表現している。MVさながらの世界観に注目だ。

『悪魔のささやき』を演じるMINJUは音色の妖精と呼ばれる歌唱力と抜群のスタイルで表現する、自信とカリスマ性に溢れるパフォーマンスが印象的。ミステリアスで大人っぽい楽曲に合わせてしなやかなダンスを披露し、「ねっちりとろ～り、抜け出せない」悪魔的なチョコレートの世界に誘惑する。

『天使のおさそい』を演じるMOKAは、透明感のある顔立ちと天真爛漫なパフォーマンスが、ILLITファンからも「圧倒的天使」と人気。天使の羽をイメージした軽やかなダンスとかわいらしい歌声で、「サクサクとろ～り、満たしてく」甘やかなホワイトチョコレートの世界に誘う。

悪魔のMINJUと、天使のMOKA。それぞれの魅力が溢れる映像は、“悪魔”派？ “天使”派？ と思わず誰かと語らいたくなってしまう内容となっている。

■『悪魔のささやき』篇 WEBムービー ストーリー

悪魔をイメージした”ツノ”のアクセサリーとヘアメイクで、しなやかな黒の衣装に身を包んだMINJU。「ハマったら最後 濃厚な甘い罠」とリズミカルに歌いながら、冷凍庫の扉を開けると、中にはポツンと置かれた悪魔のささやき『チョコレート』 。場面はチョコレートの池がある森へ。霧がかった幻想的な森の中で、MINJUはしなやかに悪魔の「とろ～りダンス」を踊る。

「悪魔が私にささやく」という歌詞とともに、うっとりとした表情で、悪魔のささやき『チョコレート』をひと口。「抜け出せない 悪魔的 CHOCOLATE ねっちりとろ～り堕ちていく」という曲のサビに入り、 濃厚なチョコレートのコクと甘み、奥行きのある味わいをダンスで表現する。場面は冷凍庫のある部屋に切り替わり、 冷凍庫の前で小悪魔のようにキュートに微笑む MINJU。ハッとして目を開け、悪魔のささやき『チョコレート』を取り出し、期待に満ちた表情で去っていく。

■『天使のおさそい』篇 WEBムービー ストーリー

天使をイメージした白いエレガントな衣装に、普段と違うカーリーヘアで登場したMOKA。冷凍庫の扉を開けると、白いフィアンティーヌが降っている。冷凍庫の中にはポツンと置かれた天使のおさそい『ホワイトチョコレート』 。場面は地面にフィアンティーヌが積もり、白いクリーム色の木々に囲まれた森へ。森の中で MOKAは天使の「とろ～りダンス」をかわいらしく踊る。

「天使にほほえみ 誘われて」という歌詞とともに、甘やかな表情で天使のおさそい『ホワイトチョコレート』をひと口。「昇ったら戻れない WHITE ANGELサクサクとろ～り満たしてく」という曲のサビに入り、フィアンティーヌの軽やかさと、滑らかに溶けていくアイスクリームの食感を、天使の羽をイメージしたダンスで表現。

場面は冷凍庫のある部屋に切り替わり、冷凍庫の前で天使のように微笑むMOKA。ハッとして目を開け、天使のおさそい『ホワイトチョコレート』を取り出し、幸せそうな表情で去っていく。

■撮影エピソード

撮影は韓国で実施。楽曲、ダンスすべてがオリジナルのなか、あっという間に自分のものしてしまう姿にスタッフ一同が驚愕。現場では、悪魔・天使それぞれの部屋で見せる上品でかわいらしい表情と、ダンスシーンでの凛とした空気感とのコントラストを、MINJUとMOKAが見事に演じ分けていたのが印象的だった。

オフの人懐っこい表情と振る舞いから一変、カメラが回ると醸し出されるシャープな雰囲気のMINJU、常に真摯にスタッフと同じ目線で撮影に挑むMOKA。ふたりのプロフェッショナルな一面にスタッフも魅了されていた。

■MINJU、MOKA インタビュー