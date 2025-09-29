¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF¤¬CL¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë°Õ¸«¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î·Á¼°¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï30Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¤¬Á°Æü²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬29Æü¡¢Á°Æü²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤½¤Î¡È¶¯¼Ô¤Ö¤ê¡É¤ò°ä´¸Ìµ¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç5ÀïÁ´¾¡¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Ç¤â¥ô¥§¡¼¥¨¥ó¡¦¥ô¥£¡¼¥¹¥Ð¡¼¥Ç¥ó¡Ê3Éô¡Ë¤Ë3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤â¡¢3¡Ý1¤ÈÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¸ø¼°Àï7ÀïÁ´¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¿¡¼¤Ëµ¤¤Î´Ë¤ß¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖCL¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤é¤¬CL¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÁê±þ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¿´¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¼Á¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤¬½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³Æ»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¼«¿®¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¡¼¤Ï¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥ß¥é¥óÅù¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç»á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÇ®¤³¤½¡¢¤Þ¤µ¤ËËÍ¤Îµá¤á¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢ËÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´ÑÀï¤·»Ï¤á¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥Ü¥¢¥Æ¥ó¥°¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤é¤Î´ÆÆÄ¡Ê¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¡Ë¤â¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤âÎÉ¤¤Îã¤Ç¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤è¤ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢´û¤Ë¹¥´¶¿¨¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤ÎÆ¯¤¤ÏÈó¾ï¤ËåÌÌ©¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼éÈ÷¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Èà¤ÏËÍ¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥¿¡¼¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÅÙ¹â¤¯¡¢ÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤¬ËÍ¤é¤ËÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¿®Ç°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤é¤ÏÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¡¢²¿¤«¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤è¤¦¤È¤â·×²è¤ò´Ó¤¯¡£¤³¤ó¤Ê»ÑÀª¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤¬¼«¤é¤Î¶µ¤¨¤ò¿´¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¡¼¤Ïºòµ¨¤è¤êÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÀ©¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£½¾Íè¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤¬¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤Î6»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÀ©¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Ý¥Ã¥É¤«¤é2¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¡¢·×8¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ´¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î½ç°Ì¤¬Áè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È°ÊÁ°¤ÎºÇÄã»î¹ç¿ô¤¬6»î¹ç¤«¤é8»î¹ç¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò9°Ì¤«¤é24°Ì¤Þ¤Ç¤Ç½ª¤¨¤¿16¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÎ×¤à¤¿¤á¡¢2»î¹ç¤òÄÉ²Ã¤ÇÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨²áÌ©ÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤à²¤½£¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë·èÄê¤À¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÄ¥ËÜ¿Í¤Î¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î·Á¼°¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î»î¹ç¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¡£½ç°Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏÄÉ²Ã¤Î»î¹ç¤â¿ô»î¹çÁý¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éËèÀáÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢²¾¤Ë¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤â¡¢´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³«ËëÀï¤«¤é¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËÍ¤Ï³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
