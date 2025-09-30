日経225先物：30日0時＝100円高、4万5230円
30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円高の4万5230円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては186.25円高。出来高は4892枚となっている。
TOPIX先物期近は3145.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45230 +100 4892
日経225mini 45230 +100 82145
TOPIX先物 3145.5 +5.5 8591
JPX日経400先物 28255 +15 557
グロース指数先物 747 +1 98
東証REIT指数先物 売買不成立
