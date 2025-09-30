　30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円高の4万5230円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては186.25円高。出来高は4892枚となっている。

　TOPIX先物期近は3145.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.93ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45230　　　　　+100　　　　4892
日経225mini 　　　　　　 45230　　　　　+100　　　 82145
TOPIX先物 　　　　　　　3145.5　　　　　+5.5　　　　8591
JPX日経400先物　　　　　 28255　　　　　 +15　　　　 557
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+1　　　　　98
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース