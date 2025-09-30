ILLIT・MINJU＆MOKA、悪魔と天使に変身 オリジナル楽曲で“とろ〜りダンス”【インタビュー全文】
5人組ガールグループ・ILLITのMINJUとMOKAが、ハーゲンダッツの新WEBムービー「悪魔のささやき」篇と「天使のおさそい」篇に出演。“悪魔”のMINJUと“天使”のMOKAがオリジナル楽曲と“とろ〜りダンス”を披露する。
【動画】“とろ〜りダンス”も披露！キュートなMINJU＆MOKA
ハーゲンダッツは「ミニカップ 悪魔のささやき『チョコレート』」「ミニカップ 天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」を9月30日から期間限定にて全国で新発売する。
同商品の世界観を表現するWEBムービーには、9月1日に日本デビューを果たしたILLITのMINJUとMOKAが出演。「悪魔のささやき」「天使のおさそい」それぞれのバージョンにて、オリジナルソングと思わずまねしたくなる“とろ〜りダンス”を披露し、「食べたら最後、抜け出せなくなるほど虜（とりこ）になる」世界観を表現している。ミュージックビデオさながらの世界観に仕上がっている。
「悪魔のささやき」を演じるMINJUは音色の妖精と呼ばれる歌唱力と抜群のスタイルで表現する、自信とカリスマ性にあふれるパフォーマンスが印象的。ミステリアスで大人っぽい楽曲に合わせてしなやかなダンスを披露し、「ねっちりとろ〜り、抜け出せない」悪魔的なチョコレートの世界に誘惑する。
悪魔をイメージした“ツノ”のアクセサリーとヘアメイクで、しなやかな黒の衣装に身を包んだMINJUが「ハマったら最後 濃厚な甘い罠」とリズミカルに歌いながら、冷凍庫の扉を開けると、中にはポツンと置かれた悪魔のささやき「チョコレート」。場面はチョコレートの池がある森へ。霧がかった幻想的な森の中で、MINJUはしなやかに悪魔の「とろ〜りダンス」を踊る。「悪魔が私にささやく」という歌詞とともに、うっとりとした表情で、悪魔のささやき「チョコレート」をひと口。「抜け出せない 悪魔的CHOCOLATE ねっちりとろ〜り堕ちていく」という曲のサビに入り、濃厚なチョコレートのコクと甘み、奥行きのある味わいをダンスで表現する。冷凍庫のある部屋に切り替わり、冷凍庫の前で小悪魔のようにキュートにほほ笑むMINJU。ハッとして目を開け、悪魔のささやき「チョコレート」を取り出し、期待に満ちた表情で去っていく。
「天使のおさそい」を演じるMOKAは、透明感のある顔立ちと天真爛漫（らんまん）なパフォーマンスが、ILLITファンからも「圧倒的天使」と人気。天使の羽をイメージした軽やかなダンスとかわいらしい歌声で、「サクサクとろ〜り、満たしてく」甘やかなホワイトチョコレートの世界に誘う。
天使をイメージした白いエレガントな衣装に、普段と違うカーリーヘアで登場したMOKAが、冷凍庫の扉を開けると、白いフィアンティーヌが降っている。冷凍庫の中にはポツンと置かれた天使のおさそい「ホワイトチョコレート」。場面は地面にフィアンティーヌが積もり、白いクリーム色の木々に囲まれた森へ。森の中でMOKAは天使の「とろ〜りダンス」をかわいらしく踊る。「天使にほほえみ 誘われて」という歌詞とともに、甘やかな表情で天使のおさそい「ホワイトチョコレート」をひと口。「昇ったら戻れない WHITE ANGELサクサクとろ〜り満たしてく」という曲のサビに入り、フィアンティーヌの軽やかさと、滑らかに溶けていくアイスクリームの食感を、天使の羽をイメージしたダンスで表現。場面は冷凍庫のある部屋に切り替わり、冷凍庫の前で天使のようにほほ笑むMOKA。ハッとして目を開け、天使のおさそい「ホワイトチョコレート」を取り出し、幸せそうな表情で去っていく。
撮影は韓国で実施。楽曲、ダンスすべてがオリジナルの中、あっという間に仕上げる姿はスタッフ一同圧巻だった。現場では、悪魔・天使それぞれの部屋で見せる上品でかわいらしい表情と、ダンスシーンでの凛とした空気感とのコントラストを、MINJUとMOKAが見事に演じ分けていた。オフの人懐っこい表情と振る舞いから一変、カメラが回ると醸し出されるシャープな雰囲気のMINJU、常に真摯にスタッフと同じ目線で撮影に挑むMOKAのプロフェッショナルな一面にスタッフも魅了されていた。
【インタビュー全文】
――今回の新商品のお気に入りポイントは。
MINJU：チョコレートの濃厚感と、ねっちりとろ〜りな食感が最高です。毎日食べたいくらいですが、振り付け練習後や友達と遊んでいる時に食べたいですね。
MOKA：蓋を開けた時の雪のようにフィアンティーヌが広がっている見た目がすごくかわいいところです。食べた時にホワイトチョコレートが濃厚な味わいで、フィアンティーヌがサクサクしている食感がおいしくてポイントだと思います。
――自分が悪魔だと思う瞬間は。
MINJU：仕事に行くとき、たまに遅刻ギリギリの時間に起きますが、「あと5分だけ…あと3分だけ…」と寝過ごし続け、遅刻したことがあります（笑）。その時、自分は悪魔だな〜と思いました。
――自分が天使だと思う瞬間は。
MOKA：「天使」といったら優しいイメージがあるので、優しいことをした時かなと思います。最近でいうと、日本へ行った時、韓国人メンバーに通訳をして助けてあげました。
――いま「やみつき」になっていることは。
MINJU：パソコンゲーム、スマホゲームです。パソコンゲームは休みが取れている日は毎日、スマホゲームは飛行機で移動する時にやっています。
MOKA：最近、ビーズにやみつきになっています。かわいいビーズでブレスレットや指輪を作ったり、ただ集めることにはまっています。いろんな色を使っていて、最近だと黄緑やピンク、オーロラの色。自分でつけるブレスレット用で、最近もいろいろな種類をたくさん注文しました。
――今回のダンスのポイントは。
MINJU：振り付けのディテール、手の動作が一番難しいですが曲と振り付けがすごく合っています。あまりダンスが得意でない人も「勢い」が大事、間違っても堂々とやっていただけるといいと思います。
MOKA：天使を表現した振り付けが多かったので、そこがポイントかなと思います。天使だと羽が生えているイメージなので、手を横に“羽ポーズ”していただくとそれだけで天使になれるかなと思います。
