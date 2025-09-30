伊藤沙莉、結婚で生活が大きく変化「すごく料理するように」 最近の特別体験は潜水「16メートル潜った」
俳優の伊藤沙莉が、スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たなテレビCMに出演し、本日30日より全国で放映がスタートした。今年1月に劇作家で脚本家・蓬莱竜太と結婚したが、公式インタビューにて現在の生活を語っている。
【画像伊藤沙莉が当てた！絵柄違いのピカチュウ 『ポケポケ』新パックの収録カード
『ポケポケ』では、30日より新たなパック「ハイクラスパックex」が登場。過去に登場した拡張パック「最強の遺伝子(A1)」から「空と海の導き(A4)」までに登場したカードを多数再収録、特に◆◆◆◆は登場したすべてのカードが再収録される特別なパックになっている。
今回のCMでは、伊藤が自宅で過ごす、昼と夜のそれぞれのシーンで「ハイクラスパックex」に夢中になる様子が描かれている。CMはスローモーションを用いて、伊藤がセリフなし・表情のみで「驚き・喜び・笑顔」などの様々な感情を表現。お目当てのポケモンexをひいてガッツポーズで喜びを表現する伊藤の演技が見どころで、インタビューでは今回のCMにちなんで、「この1年で備わった新機能」や「レアな体験」を明かした。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
Q. 昨年のCM出演から約1年、『ポケポケ』は多くのカードや機能が登場し進化を遂げてきましたが、伊藤さんご自身がこの1年で変化したことを教えてください。また、1年を通じてご自身に備わった、得られたと感じる“新機能”はありますか？
A. 結婚したので、名前が変わり、とても大きな変化がありました。結婚してから、わんちゃんも飼い始めました。あと、すごく料理するようになりましたね。元々していないわけではなかったのですが、より頻度が増えて、支え合うという意味では結構（機会が増えました）。夫が多くやる方だったので、今は並べるぐらいはやれてるんじゃないかなという感じです。新機能は「家事」です。
Q. 今回のCMでは驚き・喜び・笑顔と多彩な表情を見せていただきましたが、日常の中で、思わず驚いたり、笑顔になる“素の瞬間”とはどんな場面ですか？
A. 笑顔になるにはやっぱり「ご褒美ビール」を飲んでいる時です。驚くのは姪っ子の成長ぶりに毎回驚かされます。そして笑顔になります。2歳で喋れる言葉が増えていくので、こんな表現をもうできるんだなど、見ていて楽しいです。
Q. 今回のCMで登場する「ハイクラスパックex」は◆◆◆◆以上が1枚必ず封入されている特別な拡張パックです。伊藤さんが特別だな、レアだなと感じた体験や出来事はありますか？
A. 最近仕事の都合で潜水を教わっていて。ダイビングの資格を取らないといけなくて、海に行った際、16メートル潜ったんです。そうしたら海底に鳥居があって、そこの主のような鯛がずっと鳥居の真ん中に入って私たちを見ていて。こんなに魚と至近距離で見つめ合うことないので、「特別な体験」だなと思います。
