½øÈ×¤Î¡Èµ´¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡É¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢Æñ½ê¤ÎÏ¢Â³¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö13¡×¤Ï¾å½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤«¡ÖÍ¥¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¡¢2-1¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Á°È¾¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾84Ê¬¤Ë¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«Ëë°Ê¹ß¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÆñ½ê¤¬Â³¤¯¸·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³«ËëÀï¤Ï¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¡¢Âè3Àá¤Ï¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¡¢¤½¤·¤ÆÂè6Àá¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤À¡£Âè5Àá¤Ï¥Û¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤âCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò´Þ¤à²áÌ©ÆüÄø¤¬Â³¤¯¤¬¡¢11·îËö¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖBIG6¡×¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¼¡Àá¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¡¢11·î¤ËÆþ¤ë¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤¹¸ø»»¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
½øÈ×¤ÇÆñ½ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ã²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢10·î¡¢11·î¤Î¥²¡¼¥à¤Ç½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö2¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï1¤Ä¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ç°Ì¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤ÎÊ¬¸ü¤¤¥¹¥«¥Ã¥É¤¬¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¼ºÂ®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤è¤¤¤è¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î»ë³¦¤Ï³«¤±¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¡£