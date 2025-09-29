ディズニーヴィランズの魅力満載！パパブブレ新作キャンディ発売

ディズニーヴィランズの世界観をキャンディに閉じ込めた、パパブブレの新作が登場！2023年に続き、今年もヴィランズモチーフのキャンディが販売されます。ブラックを基調に、毒リンゴやダルメシアン柄などの悪役たちを忠実に再現したデザインが魅力。個性豊かなフレーバーが揃い、ダークで遊び心満載なこの限定アイテムを見逃せません♪

ディズニーヴィランズのキャンディ、ダークで魅力的



パパブブレが贈る、ディズニーヴィランズをテーマにしたキャンディミックスは、ヴィランズのアイコンを鮮やかなカラーで表現しています。

ブラックを基調としたキャンディは、キャラクターの個性が存分に活かされたデザインで、見た目にも楽しめる一品。

フレーバーはサワーアップルやラズベリーアニスなど、刺激的でユニークな限定フレーバーが楽しめます。

人気ヴィランズがモチーフの限定商品



ヴィランズ／毒リンゴキャンディロリポップ

価格：1,500円(税込)

ヴィランズ キャンディA/キャンディB

価格：880円(税込)

「毒リンゴキャンディロリポップ」や、「ヴィランズ／キャンディA」「ヴィランズ／キャンディB」など、ディズニーファンなら絶対に欲しくなるアイテムがラインナップ。

特に毒リンゴをモチーフにしたロリポップは、甘美な蜜りんごの香りが堪能でき、まるで「白雪姫」の物語に引き込まれるような甘い誘惑です。

パパブブレが織り成す、ディズニーヴィランズのダークな魅力をぜひ体験して。

ディズニーヴィランズをキャンディで楽しむ！



パパブブレのディズニーヴィランズシリーズは、見た目の美しさと味わいのユニークさが絶妙に融合した限定キャンディ。

ディズニーの悪役たちのダークな魅力を感じながら、フレーバーの個性も楽しめるこのコレクションは、プレゼントにも最適です！数量限定なので、早めのチェックをお忘れなく！

この機会にぜひ手に入れて、特別なひとときを楽しんでくださいね♪