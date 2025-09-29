Onitsuka Tiger × Versace 日本とイタリアが融合♡

Onitsuka Tigerは、ミラノで行われたヴェルサーチェ2026年春夏コレクションのプレゼンテーションで、期待のコラボレーションを発表しました。イタリア発のラグジュアリーブランドヴェルサーチェとの共同プロジェクトでは、Onitsuka TigerのアイコニックなTAI-CHIをベースに、イタリアの厳選素材と日本のクラフトマンシップが融合。

Onitsuka Tiger × Versace: 伝統と革新の融合



Onitsuka Tigerの象徴的なTAI-CHIモデルをベースに、ヴェルサーチェのラグジュアリーな要素をプラス。

シュータンにはアイコンの「メデューサ」スタッズを配し、オニツカタイガーストライプにはダブルスティッチングを採用。

アッパーにはバッフィングや洗い加工を施し、ビンテージ感とモダンさを兼ね備えたデザインに仕上げています。

イタリア製ローファーも登場！特別なコラボアイテム



今回のコラボでは、TAI-CHIだけでなく、イタリア製のローファーも展開。厳選された素材と職人技による美しい仕上がりで、ラグジュアリーな足元を演出。

日本とイタリアのクラフトマンシップを融合させた特別なアイテムは、世界各国のヴェルサーチェ一部直営店および公式オンラインストアで、2026年春頃の発売を予定しています。

見逃せない！Onitsuka Tiger × Versaceコラボの魅力



日本のクラフトマンシップとイタリアのラグジュアリーが融合した特別なシューズとローファー。

TAI-CHIモデルやローファーの細部にまでこだわったデザインは、2026年春の発売を心待ちにしたい注目アイテムです♡

ぜひチェックして、自分だけの一足を手に入れて、周りと差をつけるおしゃれを楽しんでみてください♪