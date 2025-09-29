ピエール マルコリーニ30周年記念ケーキ『Envol』数量限定で登場

ベルギーを代表するショコラティエ、ピエール マルコリーニ。創業30周年を記念し、世界一に輝いた際に発表されたケーキ『Envol（アンヴォル）』が復刻販売されます。数量限定・完全予約制で、1995年の栄光を再現した特別なレシピが再び味わえる貴重な機会です。濃厚なショコラとオレンジが織りなす大人のハーモニーをぜひ体験してみてください。

世界一の称号を得たメモリアルケーキ

1995年、ピエール マルコリーニはフランス・リヨンで開催された「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」でベルギー代表として初優勝。

その舞台で発表されたのが、飛躍を意味する『Envol（アンヴォル）』です。31歳という若さで世界に名を轟かせたきっかけとなった、メゾンを象徴する特別な一品がついに復刻します。

『Envol』の繊細な味わいと構成

価格：8,640円（税込）



今回登場する『Envol』は、なめらかなムース オ ショコラに、オレンジ風味のクレームブリュレを重ね、フィアンティーヌやビスキュイを組み合わせたアントルメ。

複層的な味わいが生み出す奥深いハーモニーは、一口で心を奪われるほど。記念すべき30周年にふさわしい、洗練されたケーキです。

商品詳細と予約方法

サイズ：直径約120×高さ約40mm（土台のみの高さ）

予約開始日：2025年10月3日（金）

お渡し期間：2025年10月17日（金）～11月30日（日）

取扱店舗：銀座本店／名古屋店／西武池袋店

ご予約方法：店頭、または公式オンラインストア「Pick Up Reservation」より受付

※数量限定のため、準備数に達し次第終了。配送不可。

数量限定ケーキで特別な秋を♡

創業30周年を祝うピエール マルコリーニの記念ケーキ『Envol』。世界一を獲得した瞬間を再現する、特別な一品です。

販売は完全予約制・数量限定で、店舗受け取りのみ。濃厚なショコラにオレンジの爽やかさが加わった味わいは、記念日や自分へのご褒美にもぴったり♪

秋のひとときを華やかに彩るケーキで、大切な人と幸せな時間を過ごしてみませんか。