限定色アイプチ®「ドリーミーグレージュ」で目もとにおとぎ話のきらめき♡

アイプチ®から、ひとえ・奥ぶたえ用マスカラの秋限定色〈ドリーミーグレージュ〉が2025年10月10日より数量限定で登場♡ブラウン系グレージュをベースに、シルバー・青・赤の3色パールをブレンド。光の当たり方で透明感あふれる深みグレージュや温かみのあるブラウンに変化し、上品にきらめくまつげを演出します。価格は税込1,320円で、全国バラエティストアや公式オンラインストアにて発売予定です。

ブラウン系グレージュで自然にパッチリ

〈ドリーミーグレージュ〉は、赤みブラウンのやさしさとグレージュの洗練さを絶妙にブレンド。ひとえ・奥ぶたえの悩みである白ぐすみを防ぎ、まつげの存在感をしっかり引き立てます。

光の角度で色味が変わり、深みグレージュから抜け感ブラウンまで演出。価格は1,320円（税込）で、数量限定のため見逃せません。

3色パールで上品なきらめきをプラス

大粒のシルバー・青・赤パールが光を集め、室内では透明感のある深みグレージュ、自然光では温もりのあるブラウンへ変化。まつげを重くせず、立体感とツヤ感を演出します。

独自技術でカールキープ力も抜群♡汗・涙・皮脂にも強く、まぶたの重みでカールが落ちにくいのも嬉しいポイントです。

塗りやすさと保湿も叶える♡

なぎなた型ブラシで目頭から目尻までしっかりキャッチ。加水分解シルク、アロエベラエキス、ホホバ油など美容保湿成分配合で、まつげをいたわりながら上品に仕上げます。

1日中カールをキープし、にじみにくい処方も嬉しい♪落とすときはポイントメイクアップリムーバーを使用してください。

秋のまつげにときめきを♡限定色〈ドリーミーグレージュ〉



アイプチ®の限定色〈ドリーミーグレージュ〉は、秋のメイクにぴったりのブラウン系グレージュ。3色パールで上品なきらめきと透明感を演出し、ひとえ・奥ぶたえでも目もとパッチリ♡

数量限定で価格は1,320円（税込）。全国のバラエティストアや公式オンラインストアで手に入れて、日常におとぎ話のようなときめきをプラスしましょう♪