Levi’s®×ÉDIFICE別注「501®」BLACK BIG Eが復活！話題のデニムコレクション

長く愛され続けるLevi’s®の名作「501®」。その不朽のデザインをベースに、ÉDIFICE（エディフィス）が特別に別注を加えた「BLACK BIG E」が復活します。深みのあるブラックウォッシュやセルビッジ仕様など、ヴィンテージの魅力を残しつつ現代的にアップデートされた特別な1本。発売は2025年10月3日（金）から、エディフィス全店舗とオンラインストアで展開されます。ファッション感度の高い大人の女性にもおすすめしたい、プレミアムなブラックデニムです。

ÉDIFICE別注！Levi’s®501® BLACK BIG E

ÉDIFICEとLevi’s®のコラボレーションによって誕生した「BLACK BIG E」は、リーバイスの象徴的な501®をベースにしたストレートシルエット。

程よい深さの股上と裾に向かってすっきりとしたラインが、美脚効果を叶えます。

さらに、ブラックペイントを施したトップボタンや絶妙なブラックウォッシュが特徴的で、大人のスタイリングにぴったり。シンプルながら存在感のある1本です。

ヴィンテージ感×モダンなディテール

1890年から続くリーバイスの「501®」のDNAを受け継ぎつつ、ÉDIFICE別注モデルではセルビッジ仕様や豊富なサイズ展開を採用。

穿き込むほどに味わいが増す経年変化も楽しめ、自分だけの相棒へと育っていきます。

さらに、レングス26～30インチ、ウエスト28～44インチと幅広いサイズレンジを用意。オーバーサイズ派にもジャスト派にも嬉しい設計で、自分らしいシルエットが見つかります♪

発売日：2025年10月3日（金）※一部店舗は4日発売

取扱店舗：エディフィス全店舗／オンラインストア

サイズ：

レングス30：W30／31／32／33／34／36／38

レングス28：W28／29／30／31／32／33／34／36／38

レングス26：W40／44

カラー：ブラックウォッシュ

まとめ：大人の女性におすすめしたい1本

Levi’s®の歴史を背負う501®をベースに、ÉDIFICEが現代のエッセンスを加えた「BLACK BIG E」。

豊富なサイズ展開と上品なブラックウォッシュカラーで、デイリーから特別な日まで幅広く活躍します。

穿き込むたびに表情を変える唯一無二のデニムは、大人の女性のワードローブに加えるべき存在♡ ぜひチェックしてみてください。