【グラモア】TAWAWAブラの新色「ヴィンテージインディゴ」登場！

バストに関する悩みは、多くの女性が抱える問題。特に小胸さんや加齢による変化を感じている方には、ぴったりのブラがなかなか見つからないことも。そんな女性たちのために、長年支持されてきた「グラモア」の「TAWAWAブラ」から新色「ヴィンテージインディゴ」が登場。しっかりとボリュームアップでき、自然な形で上向きバストを実現するこのブラで、秋のファッションをもっと楽しんでみませんか？

小胸や加齢による悩みを解決！TAWAWAブラの魅力



「TAWAWAブラ」は、特に小胸や痩せ型の女性、加齢や授乳によるバストの変化に悩んでいる女性のために開発されました。

オリジナル設計により、バストを自然にボリュームアップし、ズレにくく1日中上向きのバストをキープします。

特殊カップと脇高設計が、少ないお肉もしっかり寄せてボリュームを作り、ふっくら“たわわ”なバストを実現。自信を持てる美しいラインを作り上げます。

新色ヴィンテージインディゴで秋の装いをアップデート





TAWAWAブラ 価格：5,280円 サイズ：A70-75/B-F65-75

TAWAWAブラデザインショーツ 価格：1,980円 サイズ：M/L/LL

TAWAWAブラタンガ 価格：1,980円 サイズ：M/L

TAWAWAブラスタンダードショーツ 価格：1,980円 サイズ：M/L/LL

カラー：【新色】ヴィンテージインディゴ

※スタンダードショーツでの取扱いはありません。

新登場の「ヴィンテージインディゴ」は、秋のトレンドを取り入れたくすみカラー。シルバーラメがきらりと光る繊細なリーフ柄のレースで、大人っぽさと華やかさを兼ね備えています。

肌馴染みの良い色合いなので、秋ファッションとも相性抜群。ファッションに合わせて、スタイリッシュに胸元を引き立ててくれるTAWAWAブラで、今年の秋はより魅力的に装いましょう。

TAWAWAブラで自信を手に入れる



「グラモア」の「TAWAWAブラ」は、バストの悩みをしっかりサポートし、自然なボリュームアップを叶えてくれる頼れるアイテムです。

新色「ヴィンテージインディゴ」で、秋のコーディネートをより一層引き立て、胸元に自信を持つことができます。長年愛されてきた実力派ブラで、あなたの美しさをサポートし続けます。

心地よく、そしてポジティブな気持ちで毎日を過ごしてみてくださいね♡