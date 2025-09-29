ベルアメールのクリスマスケーキ♡限定スイーツで特別な夜を

日本生まれのショコラ専門店「ベルアメール」から、心躍るクリスマスケーキが登場します。2025年10月1日(水)より予約受付を開始し、12月20日(土)～25日(木)には店頭販売も実施。苺やルビーチョコを使った華やかなケーキから、濃厚ショコラが主役の大人な味わいまで、バリエーション豊富にラインナップ。家族や大切な人と過ごすひとときにふさわしい、特別なスイーツコレクションです。

苺やベリーを楽しむ華やかケーキ

「ノエルネージュ」はふわふわのスポンジに生クリームと苺のコンポートを重ね、ホワイトチョコクリームで香りとコクを添えた王道の一品。

4号(直径約13cm)4,860円、5号(直径約15cm)5,940円で展開します。

「ブッシュ ドノエルルージュ」は苺とルビーチョコのムースにベリージュレとホワイトチョコムースを忍ばせた華やかなケーキ。

約16cm×8cm、4,968円で、見た目も華やかにクリスマスを彩ります。

バターステイツ♡2025年クリスマスケーキ全7種の予約開始！

濃厚ショコラが主役の贅沢ケーキ

チョコレート好きにおすすめなのが「リュクス アメール」。小麦粉不使用のしっとりショコラ生地とガナッシュムースが重なり、大人の味わいを堪能できます。約14.5cm×7.5cmで4,320円。

「ノエルショコラショート」はショコラスポンジとムースを重ね、濃厚ながら軽やかな後味。約9cm×9cmで3,240円と手に取りやすいサイズです。

さらに「ショコラドノエル」はショコラムースとキャラメルムース、オレンジのクリームが絶妙に調和した贅沢なケーキ。直径約13cm、5,616円で12月24日・25日限定販売です♪

特別な夜をベルアメールと共に

ベルアメールのクリスマスケーキは、素材の魅力を最大限に引き出した珠玉のスイーツ♡ 苺やベリーの華やかさ、ショコラの濃厚な味わい、それぞれが大切な夜を彩ります。

予約受付は10月1日(水)から、店頭販売は12月20日(土)～25日(木)まで。人気商品は早めに完売する可能性もあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。