Stray KidsとビオレUVが贈る♡秋冬も輝く限定コラボ企画

花王「ビオレUV」は、世界的ボーイズグループStray Kidsを起用したグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」の第三弾をスタート。2025年10月1日から、ビオレUV商品を税込1,500円以上購入すると、抽選で1,500名に限定グッズが当たります。秋冬も紫外線は油断できない季節。人気アイドルと一緒に、前向きに太陽を楽しむ新しいキャンペーンがはじまります♡

Stray Kids起用！特別キャンペーン概要

メンバーサイン入りフォトステッカー8種1セット

今回のキャンペーンは、2025年10月1日(水)から11月30日(日)まで実施。日本国内で販売されるすべてのビオレUV商品（本体、つけかえ、限定品）が対象です。

購入金額1,500円（税込）以上のレシートで応募可能で、抽選で1,500名に「ビオレUV×Stray Kids 限定グッズ」が当たります。

SKZOO オリジナルステッカー

賞品は、スマホケースに入るメンバーサイン入りフォトステッカー8種セット（直筆ではありません）とSKZOOオリジナルステッカー。応募は特設サイトから可能です。

ビオレUV人気商品「アクアリッチ」

ブランドを代表する「ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス」は、2011年発売以来累計出荷数1億本突破2のロングセラー。

内容量はチューブ70g、フレッシュパウチ120g（本体・つけかえ）。SPF50+ PA++++の強力紫外線カットに加え、世界初3の「ミクロディフェンス処方」で塗りムラを防止。

みずみずしいウォーターベースでベタつかず、美容液成分（ヒアルロン酸・ビタミンC誘導体*4・BG）配合。化粧下地にも使え、せっけんで落とせる手軽さも人気の理由です♪

*2 チューブタイプ（数量限定の香り、クールタイプ、大容量を含む）を合算。 海外向けの輸出品、および現地生産品も含む（2011年1月～2023年10月）

*3 独自製法により、ベヘン酸グリセリル、ジステアリン酸ソルビタンを含む両親媒性成分（水にも油にもなじむ性質）からなる“UV 防御剤内包カプセル”を配合した日やけ止め処方（先行技術調査及びMintelJapan社データベース内2018年7月当社調べ）

*4 アスコルビルグルコシド

Stray Kidsとのタッグに込めた想い

Stray Kidsは困難を乗り越え、光の下へ挑戦し続けてきたグループ。「太陽こそが、あなたのスポットライト」というメッセージに共鳴し、ビオレUVとタッグを組みました。

秋冬も油断できない紫外線リスクから肌を守りつつ、前向きに太陽を楽しむライフスタイルを提案。限定グッズをきっかけに、毎日のUVケアをもっと楽しく、自分らしく取り入れてみませんか？

まとめ♡

ビオレUVがStray Kidsと展開する今回の限定キャンペーンは、日常のUVケアをより楽しく彩る特別な企画です。

応募期間は2025年10月1日から11月30日まで。お気に入りのビオレUV商品を選んで購入し、Stray Kidsとのつながりを感じながら、秋冬の紫外線対策をはじめましょう。

太陽の下で輝く自分らしい毎日を、ビオレUVが応援します♡