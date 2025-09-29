ル・ショコラ・アラン・デュカスのクリスマス限定コレクション2025登場♡

フランス・パリ発「ル・ショコラ・アラン・デュカス」のクリスマスコレクション2025が、11月15日より全国直営店＆オンラインで数量限定発売♡テーマは“魅惑のカカオポッド”。アドベントカレンダー\11,880や、トリュフ8個詰め合わせ\4,428など、宝石箱のようなショコラや日本初登場のトリュフも登場。クリスマス限定パッケージで冬の夜空を彩り、特別なホリデーシーズンを演出します。

宝石箱のようなショコラボックス

ボンボニエール・ド・ノエル

ボンボニエール・ド・ノエル\14,040は、ソリのレリーフが美しい6角形ボックスに小さなクマやツリーのショコラをぎっしり詰め込み。

ココナッツやヘーゼルナッツのプラリネ、カカオニブの香ばしさなど、遊び心ある味わいを楽しめます。数量限定の特別なギフトにぴったりです♡

アドベントカレンダーで日替わりの楽しみ

カランドリエ・ド・ラヴァン

毎年人気のカランドリエ・ド・ラヴァン\11,880は、24個の窓に日替わりショコラを忍ばせたアドベントカレンダー。

今年はサンタクロース、トナカイ、白クマたちがクリスマス準備をするデザイン。ライム香るクマ型ショコラやココナッツプラリネ入りカカオポッドなど、最後の窓には大きなクマのサプライズが♡

パーティーシーンにぴったりのクラッカー

クラッカー・シュープリーズ

トリュフ 8個詰め合わせ（2種）

エグザ・ペールノエル ノワール/オ・レ

コフレ・ド・ノエル 15個詰め合わせ（12種）

サパン・ア・モンテ

コフレ・カレ・デギュスタシオン・ノエル

ウルソン ノワール／オ・レ

シュトーレン

ペピットウルソン

パレ・ド・ノエル 3個詰め合わせ（3種）

タブレット・アンシャンテ

クラッカー・シュープリーズ\3,240は、両端を引くと中のプレゼントが飛び出すキャンディ型クラッカー。

カカオ75％ショコラノワールやマダガスカル産カカオ45％ショコラ・オ・レ、ヘーゼルナッツやココナッツのプラリネ入りショコラを一口サイズで楽しめます。

パーティーのサプライズ演出にも最適です♡

クリスマスを彩る特別なショコラたち



ル・ショコラ・アラン・デュカスのクリスマスコレクションは、宝石箱のようなショコラやアドベントカレンダー、トリュフやクラッカーなど心ときめくラインナップ。

価格はアドベントカレンダー\11,880、トリュフ8個\4,428、クラッカー\3,240など。数量限定のため、全国直営店やオンラインで手に入れて、特別なホリデーを楽しんでみてください♪