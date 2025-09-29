インティミッシミ×Kōki, 初の日本アンバサダー就任とPretty Flowers新キャンペーン

2025年9月29日、イタリア発ランジェリーブランド「インティミッシミ」は、日本初のローカルアンバサダーにKōki,さんを迎えることを発表しました。同日より、ブランドを象徴する「Pretty Flowers」コレクションに焦点を当てた新キャンペーンを開始。繊細なレースと洗練されたデザインが魅力のアイテムを、Kōki,さんの透明感あふれる存在感がさらに引き立てます。

Kōki,が表現する新しいインティミッシミ像

俳優・モデルとして世界で活躍するKōki,さん。今回アンバサダーに就任した背景には、彼女が体現する「自分らしく、自立した女性像」があります。

Intimissimiのキャンペーンメッセージ「高鳴りを、信じて。」に重なるその姿は、ブランドが届けたい価値観を美しく映し出します。

アンバサダーとしての第一歩は、日本市場への新たな挑戦を象徴するものでもあり、国内ファンにとっても特別なニュースとなりました。

Pretty Flowersコレクションの魅力

2018年秋冬に登場以来、世界中で愛される「Pretty Flowers」。ストレッチレースにフローラル刺繍を施したフェミニンなシリーズで、ブラだけでも7種類のシェイプが揃います。

さらにショーツ、トップス、ナイトウェアまで幅広いアイテムを展開。

今回Kōki,さんが着用する「Giorgiaブラ」は、グラデーションカップが自然にバストをボリュームアップし、深めのVラインとスカラップステッチでロマンティックな印象を演出します♡

カラーバリエーションと展開アイテム

「Pretty Flowers」は、シックなブラックから華やかなラベンダー、肌なじみのよいベージュ系まで、多彩なカラーバリエーションを展開。

サイズはブラジャーでAカップからFカップまで幅広く対応し、日常にも特別なシーンにも寄り添う一着が見つかります。

価格帯はブラで7,000円前後、ショーツやトップスは3,000円～5,000円台が中心。大人の女性らしい可憐さと洗練を叶える名品です♪

心を動かすランジェリーを、あなたに

Kōki,さんを迎えて新章を迎えるインティミッシミ。アイコニックな「Pretty Flowers」コレクションは、身に着ける人の感性と自信を引き出す特別な存在です。

豊富なアイテムとカラー展開で、あなたらしい1枚がきっと見つかるはず。銀座1丁目店や公式オンラインストアで、その世界観に触れてみませんか。小さな選択が、あなたをもっと輝かせてくれます♡