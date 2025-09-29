²£»³Íµ¡¡¾®Ãæ»þÂå¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷»Ò£³¿Í¤ÈºÆ²ñ¢ªà°¹ÔáË½Ïª¤ËÈ¾µã¤¡Ö¤½¤ÎÀá¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¡Ê¡Ö´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡×²þ¤á¡Ë¤Î²£»³Íµ¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾®Ãæ³Ø¹»»þÂå¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸£³¿Í¤È£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½é¥¥¹¤ÏÊÝ°é±à¤Î»þ¤Èà¤ª¤Þ¤»¤µ¤óá¤À¤Ã¤¿²£»³¡£´é½Ð¤·£Î£Ç¤À¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤º¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡£¡Ö½éÎø¤Îµ²±¤Ï¡Ê³Ø¹»¤Î¡Ë¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ê¤ó¤«Æ¬¤â¤è¤¯¤Æ±¿Æ°¿À·Ð¤â¤è¤¯¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È²£»³¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ê¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ë¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï¹¥¤¤Ê»Ò¤¬£²¿Í¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Á¤Å¤ë¤µ¤ó¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ê¤ó¤«Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤Å¤ë¤â±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¥¹¤è¡£¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤È¤Á¤Å¤ë¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸Î¦¾åÉô¤Ê¤ó¥¹¤è¡×¤È²£»³¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤â¤¦£±¿Í¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ç¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£²¶¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯°¤¤»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ¤¬¸·¤·¤¯Ìë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍâÆü¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏÃÂê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È²£»³¤«¤é¡Ö¥³¥¤¥Ä¤ó¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¡¢Ï²¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢²£»³¤Î¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£²£»³¤Ï¡Ö¹¥¤¤ÇÂ¿Ê¬¥Á¥ç¥Ã¥«¥¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¥¹¤è¡¢¼«Ê¬¤¬¡£¤½¤ÎÀá¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¹¥¤¤Ç¤¤¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¡£
¡¡¤Á¤Å¤ë¤µ¤ó¤â¤·¤«¤ê¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷Í§Ã£¤È¤Î¸ò´¹Æüµ¤ò²£»³¤Ë¼è¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¹¥¤¤ÊÃË»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ö¥³¥¤¥Ä¤Î¹¥¤¤Ê¤óÃ¯¡¹¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ã¤¦ÃË»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¹¤®¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â²£»³¤ÏÈ¾µã¤¾õÂÖ¡£²£»³¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¤Á¤Å¤ë¤µ¤ó¤â¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡Í£°ì¡¢¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø´¨¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥¿¥·¤¬¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¥ß¡Ê²£»³¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¡¢À©Éþ¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¤½¤ì¡Ê¥Ö¥ì¥¶¡¼¡Ë¤ò¶µ¼¼¤Î¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë°Ø»Ò¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¿¤é¡¢À©Éþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ø²£»³¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅö»þ¡¢ÊÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¥¥ß¤Î¤³¤È¹¥¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡×¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²£»³¤¬¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ë¹ðÇò¤·¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¤Á¤Å¤ë¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿Åö»þ¤Î¼ê»æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢²£»³¤ËÊÖ»ö¤·¤¿¤«¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ëµ²±¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÅö»þ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²£»³Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤³¤Î¼ê»æ¤ò¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Å¤ë¤µ¤ó¤Ø¤Î¹ðÇò¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Ê¤ó¤«¡¢Ãæ£³¤°¤é¤¤¤Î»þ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²£»³¤Îµ²±¤À¤¬¡¢¤Á¤Å¤ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ£³¤°¤é¤¤¡Ä¤¤¤ä¤¡µ²±¡¢¤Ê¤¤¡Ä¤Ï¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡ÊÅö»þ¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¡Ë²¶¤ä¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤Ø¤ó¤Í¤ó¡×¤È¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Î²£»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥â¥Æ¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë¹½¡Ê½÷»Ò¤Î´Ö¤Ç¡ËÌ¾Á°¤Ïµó¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤ë¤ß¤ä¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Åö»þËÜÌ¿¤¬¤¤¤Æ¡¢²£»³¤Ï¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Í¤§¡Ä¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤ËºÇ¸å¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿£³¿Í¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·ÄÀÌÛ¤Î¤¢¤È¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×Æâ¤ÇÀèÆü´°Áö¤·¤¿¡Ö£²£´»þ´Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ò¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤è¤ê¤â¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Â¤¤´é¤Î²£»³¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¥¬¥¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Õ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿£³¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£