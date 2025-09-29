きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ユーロドルは買い戻しが出ており、１．１７ドル台半ばに戻している。本日の２１日線が１．１７３５ドル付近に来ているが、その水準を回復する動き。ユーロ自体の材料は少なく、ユーロドルは専らドルの材料に左右されている。



きょうはスペインの９月の消費者物価指数（ＨＩＣＰ）が発表になっていたが、前月の２．７％から３．０％に加速し、ＥＣＢの利下げサイクル終了の見方を補強する内容となった。明日はフランスとドイツのＨＩＣＰ、そして水曜日にはユーロ圏全体の速報値が発表になるが、上記の見方を裏付けるとも見られている。



本日はＥＣＢチーフエコノミストのレーン理事の発言が伝わっていたが、インフレについて「上下いずれの方向にも大きなリスクは見られない」と述べ、当面は金利を据え置こうとしていることを示唆していた。



EUR/USD 1.1741 EUR/JPY 174.42 EUR/GBP 0.8740



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト