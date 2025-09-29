＜令和・歌の祭典 2025〜作詞家・星野哲郎生誕100年記念〜時代を彩る名曲の数々＞と銘打ったスペシャルコンサートが9月29日、東京・渋谷区のLINE CUBE SHIBUYAで開かれた。

◆コンサート写真

本公演は「三百六十五歩のマーチ」「函館の女」「アンコ椿は恋の花」「兄弟船」「雪椿」など数多くのヒット曲で知られる、戦後歌謡界を代表する作詞家・星野哲郎氏（2010年11月15日死去、享年85）の生誕100年を記念して企画されたもの。

出演者は、日本クラウンに所属の北島三郎、小林旭、里見浩太朗、水前寺清子、瀬川瑛子、鳥羽一郎、松前ひろ子、三山ひろし、北川大介、川野夏美、瀬口侑希、黒川英二、大江裕、はやぶさ、松尾雄史、津吹みゆ、羽山みずき、一条貫太、二見颯一、田中あいみ、原田波人、木村徹二、それに特別ゲストの大月みやこ、小林幸子の全24組。

その中で、当初、出演を予定していた美川憲一は、洞不全症候群による体調不良のため休演。

開演前の囲み取材には、北島三郎、小林旭、里見浩太朗、水前寺清子（当日楽屋で足を捻ってしまったため、車椅子で参加）、瀬川瑛子、鳥羽一郎、小林幸子、大月みやこが参加。

北島三郎は「星野先生には数々の詞を書いてもらって一生懸命歌ってきました。今日は先生のファンの人も大勢いらっしゃいますので、星野先生を思い出しながら皆さんに伝わるような歌を一生懸命歌いたい。全員が張り切っております」、小林旭は「星野哲郎さんの上手な詞に込められた歌の魂を聴きに来てくださっているお客さんに聴かせようと思っています」、里見浩太朗は「星野先生には歌を２曲作っていただきましたが、皆さんと同じ舞台に立たせてもらってドキドキしております。楽しみに頑張ろうと思います」

水前寺清子は「一生懸命歌います」、瀬川瑛子は「今日は星野先生のことを思いながら、こんなすてきな大先輩や同じ年代の方たちと歌えて幸せです」、小林幸子は「天国の先生に届くように頑張りたいと思います」、大月みやこは「星野先生に曲をいただけたことで大月の目指す女を歌うことができていまの大月があると思っていますが、今日はそんな思いを込めて懸命にお届けしたい」、鳥羽一郎は「星野先生にはたくさんの歌をいただいていますので、頑張って歌わせていただきます」とそれぞれに意気込みを語った。

会場には約1800人が詰めかけ満席となり、フリーアナウンサー・宮本隆治と女優・水町レイコの2人が司会を務める中、「星野哲郎の歩み」をVTRで紹介した後、第1部は、出演者全員で「三百六十五歩のマーチ」を歌ってオープニングの幕を開け、前半は北島が「なみだ船」、小林幸子が「雪椿」、大月が「女の港」、水前寺が「涙を抱いた渡り鳥」、松前が「函館慕情」、鳥羽が「兄弟船」、黒川＆松尾が「兄弟仁義」、はやぶさ＆一条が「函館の女」、北川＆木村が「男はつらいよ」、津吹＆羽山＆田中が「黄色いさくらんぼ」、川野＆瀬川が「アンコ椿は恋の花」、二見＆原田が「おんなの宿」、三山が「花はおそかった」など、星野氏が手がけた名曲の数々を熱唱。

第2部は、各歌手のヒット曲から小林旭が「昔の名前で出ています」、里見が「あゝ人生に涙あり」、瀬川が「命くれない」などを披露し、最後は北島が自身の大ヒット曲「風雪ながれ旅」を披露し、「星野先生にありがとう。船村（徹）先生にも感謝しています。心からありがとうございました」と恩師に感謝の言葉を述べながらフィナーレは「まつり」を出演者全員で歌って盛り上がり、３時間半を超えるステージで最後まで客席を楽しませた。

