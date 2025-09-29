女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は29日、スピンオフドラマ第1話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡いだ。

今月26日に本編最終回（第130話）を迎え、完結。29日からはスピンオフドラマ（15分）＋キャスト座談会（10分）の「あんぱん特別編」（後11・00〜11・25）が4夜連続オンエア。スピンオフの脚本は4作とも山岡真介氏。三谷昌登氏とともに本編の脚本協力を担当。中園氏はスピンオフの脚本監修に回った。第1回のキャスト座談会は「あんぱん」主演・今田美桜×29日スタートの次回作「ばけばけ」主演・高石あかり。

第1話は「健ちゃんのプロポーズ」。辛島健太郎（高橋文哉）と朝田メイコ（原菜乃華）の想いが通じ合ってから、しばらく経った1948年（昭和23年）9月。メイコの26歳の誕生日会が銀座のカフェ「イヌワシ」で開かれる…という展開。

健太郎は店長（西村雄正）と準備に余念がない。誕生日会は午後5時から。メイコにだけ午後4時からと伝え、求婚…の段取り。ケーキのタイミングは咳払い2回。しかし午後3時50分、朝田蘭子（河合優実）が到着してしまった。

健太郎のタキシード姿などから、蘭子は健太郎の“プラン”を見抜く。くす玉のタイミングはつむじをかいたら。健太郎はプロポーズの言葉を蘭子に読んでもらう。

柳井のぶ（今田美桜）と柳井嵩（北村匠海）も早く用事が済み、カフェに。メイコは予定通り、午後4時に現れた。

のぶの「そろそろお嫁さんに…」発言に、健太郎は思わず咳き込み、店長がケーキを運ぶ。さらに、うっかりつむじもかいてしまい、店長は「かしこまりました」。くす玉割りは蘭子が食い止めた。

蘭子はケーキを切り分けると、作戦会議。健太郎と店長を“すっとこどっこいコンビ”と呼んだ。

「妹の将来、空気で決まるがですか」「不器用でもえいき、自分の言葉で想いを伝えてください」「メイコにカレー、かけんといてください」「見よれんわ。あんた男やろ。自分の想いを真っすぐ伝えればそれでえいがや」

嵩ののぶへの告白に続き、蘭子は健太郎の背中も押した。

「メイコちゃんとお付き合いさせてもらってから、2人で過ごした時間は、いっちゃん幸せで…いつも見慣れた景色に、花が咲いたとです。メイコちゃんと歩く道は、どげな道も楽しかとです。メイコちゃんのこと、ちかっぱ好きやけん、これからもずっと…一緒ん歩いていってくれん？」

メイコは「よろしゅうお願いします」。健太郎はメイコに指輪をはめ、くす玉の合図。垂れ幕には「日本一の幸せ者 健太郎」――。のぶは「たまるかー！」。健太郎は「メイコちゃんと結婚できる喜びば表現したかったとよ」。皆が笑顔になった。

SNS上には「健ちゃんのプロポーズ、最高」「こんなバタバタな展開があったとは。蘭子GJ」「メイコにカレーかけんといてくださいwもうコントw」「まさかの自分のくす玉」「自画自賛w」「すっとこどっこいコンビ（笑）」「おっちょこどっこい全開」「コメディエンヌ河合優実が見られて大変うれしい」「蘭子と健ちゃん、たぶん半年間の会話量より、この15分の方が多いw」などの声が続出。視聴者の笑いを誘った。

30日は第2話「メイコの初舞台」が放送される。