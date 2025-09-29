【MLB】マリナーズ1ー6ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】大谷、豪快弾→ 相手捕手がドン引き

9月28日（日本時間9月29日）に行われたシアトル・マリナーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快な55号本塁打と、見送った相手捕手の姿が話題となっている。

7回表ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で迎えた1番大谷の第4打席、この打席で大谷は、高めで内角を突く配球で抑えにかかるマリナーズ3番手のゲーブ・スパイアーに対し、カウント0-2とすると、3球目、真ん中やや高めのところへと甘く入った153km/hの直球をフルスイング。すると打球は爽快な打球音を響かせながらセンターの左へ。この瞬間、打球方向さえ振り返らずに“諦めモード”となったスパイアーに加え、マスクを被るミッチ・ガーバーも被弾を直感したのか、その場で動きをとめ、ただただ驚いた様子で打球方向を見上げることに。それもそのはずこの一打、打球速度109.5マイル（約176.2km/h）と高速でスタンドへ一直線。ほどなく着弾し、推定飛距離412フィート（約125メートル）と、まさに文句なしの一発となった。2本のアーチが出れば、現在本塁打数トップのフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーに並ぶとあって、注目が集まる中、ファンの期待に応えるかのように放たれたこの一発と、ガーバーの被弾リアクションに、ファンからは「ドン引き」「呆然ｗ」「本塁打王もビビるw」「あの球でこのホームラン」といった様々な反響が巻き起こることに。

9回表の第5打席では空振り三振に倒れ、本塁打数でシュワーバーに1本及ばなかったものの、最後まで白熱した本塁打王争いを繰り広げてきた大谷と、そんな大谷のアーチをベンチから目の当たりにしたア・リーグ本塁打数トップのカル・ローリー。リーグは違えど、来季もそんな2人のアーチに、多くのファンが熱狂しそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）