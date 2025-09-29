【ワシントン＝淵上隆悠、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は２９日（日本時間３０日未明）、ホワイトハウスでイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談する。

パレスチナ自治区ガザの恒久停戦と戦後統治を巡る計画の受け入れを求める方針で、会談後に記者会見する予定だ。

トランプ氏は２９日午前、ホワイトハウスでネタニヤフ氏を迎えた際、記者団から「ガザにすぐに平和をもたらすことはできるか」と問われ、「自信を持っている」と応じた。

トランプ氏が先にアラブ・イスラム諸国の首脳らとの会合で示した計画には、イスラム主義組織ハマスが参画しない統治機構やイスラエル軍の段階的撤退などが含まれているとされる。一方、ネタニヤフ氏は２８日、米ＦＯＸニュースにパレスチナ自治政府がガザ統治に関与する項目に否定的な考えを示している。

トランプ氏との会談を前に、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らは２８日、ニューヨークでネタニヤフ氏と協議。イスラエルの民放チャンネル１２は２９日、「隔たりは縮小した」と報じた。イスラエルの公共放送カンによると、ハマス幹部は計画が提示されていないとした上で、懐疑的な見方を示した。