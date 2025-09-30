楽しくて、未来にちょっと良いことを「たすき」で繋ぐ 自然の恵みや日本の文化に触れられる「三ツ矢青空たすき」の取り組み

食卓からわかめが消える？海と食卓のつながりを感じる

「海藻をエサとするウニや魚が増え、わかめが育つ前に食べられてしまう『磯焼け』が全国の海で起こっています。漁師さんたちが駆除を行って昔の海に戻したいという活動をされているんですが、追い付いていない状態。昔の豊かな海に戻るのは難しい状態で、海の中が砂漠化してしまっている現状」

100年先の未来に「たすき」をつなぐために

ふとしたときに感じる「日本っていいなぁ」「豊かだなぁ」という瞬間。それは100年、あるいはそれ以上前から、自然の恵みや日本の文化が先人から繋がってきたからかもしれません。「三ツ矢サイダー」を販売するアサヒ飲料では、2021年から「100年先の未来に伝えていきたい」体験などを提供する『三ツ矢青空たすき』を開始しています。実は「三ツ矢サイダー」も、140年前に日本の天然鉱泉から湧き出た炭酸水を瓶詰めして売られたのが始まり。日本の未来にとって大切な風景を語り合うため『三ツ矢青空たすき』では、楽しみながら自然を五感で感じたり、持続可能な暮らしをささえる日本文化に触れるさまざまな体験を提供しています。たとえば日本の食卓に当たり前のように並んできた「わかめ」。実はゴミの問題や地球温暖化などが原因となって、春先の短い時期だけ収穫できた「天然のわかめ」の収穫量が減少し続けているといいます。と明かすのは、福岡・糸島で海産物卸問屋を営む「山下商店」の山下さん。こうした問題が起こっていることを共有する場づくりとして「ToiToi（トワトワ）」という活動も行い、糸島のビーチクリーンや、海藻をテーマにしたワークショップなども行っています。『三ツ矢青空たすき』の体験コンテンツでは、動画を通じて山下さんや漁師の中村さんが日本の海の現状を教えてくれます。実は「わかめ」がどのように収穫されて、どのように加工され、私たちの食卓に届いているか、実はあまり知らないもの。海の中や加工工場の映像を通じて、いかにして食べることができるのか、分かりやすく学ぶことができます。さらに、体験を申し込むと山下さんや中村さんが作った「いとしま干しわかめ」「いとしま干しひじき」「いとしま海藻サラダ」が届きます。体験ではわかめのプロが美味しい食べ方をレクチャー。「天然のわかめは食べた時の食感が違う。わかめが主役になれるような食感が天然ものならでは」なんて言われると、食べるのが楽しみになってきます。「ごみの問題などに率先して取り組んでいる企業の応援をするとか、小さいことから意識を変えるだけでも、1人ひとりが自分ごととして少しずつやっていくということが一番大事なのかなと思います。それは大きな力となって、未来の人たちに美しい海を、未来の食卓にも『わかめの味噌汁』をつないでいくことができます」（山下さん）『三ツ矢青空たすき』では、他にも動画視聴による体験コンテンツや、オンラインイベントの参加コンテンツなど、さまざまな「自然の恵みや日本の文化に触れられる機会」を提供しています。さらに100年先の未来に伝えたい様々なコト・モノや、体験を提供してくれる語り部のストーリーを「読みもの」として掲載。「それぞれの方が自分の好きなことから、自分にあったスタイルで気軽に参加していただくことで、楽しいだけではなく、いつの間にか自然によりそう暮らしへと近づいていけたら」というのが『三ツ矢青空たすき』の願いだそう。これ、ちょっと面白そうだな、ということから、あなたも少しのアクションを起こしてみませんか？