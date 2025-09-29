

BOYNEXTDOOR - IF I SAY, I LOVE YOU / THE FIRST TAKEサムネイル

韓国の6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが、9月29日22時よりプレミア公開された「THE FIRST TAKE」に出演。「IF I SAY, I LOVE YOU」を披露した。

【動画】BOYNEXTDOOR - IF I SAY, I LOVE YOU / THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第594回公開の詳細が発表となった。

第594回は、HYBE傘下レーベルでアーティスト兼プロデューサーのZICOが率いる『KOZ ENTERTAINMENT』所属の韓国の6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが、約1年ぶりの登場。

2024年7月に日本デビューを果たし、グローバルチャートでも存在感を示し続ける彼らが今回披露するのは、2025年1月に発売された「IF I SAY, I LOVE YOU」。韓国の主要音楽配信チャートでリアルタイム1位を獲得し、アメリカ・ビルボード「World Digital Song Sales」チャートでもTOP10入りを果たすなど、国内外で大きな話題を呼んでいる本楽曲を「THE FIRST TAKE」だけの特別なパフォーマンスで一発撮り披露。 ■BOYNEXTDOORコメント

「THE FIRST TAKE」に約1年ぶりにまた出演できて嬉しいです、ありがとうございます。ドキドキしていますが良いパフォーマンスができるように頑張ります。パフォーマンスをする時、いつもハンドマイクを使っているのですが、今回はコンデンサーマイクを使っていて「THE FIRST TAKE」でしか見られない構図になっているので、ここでしか見られない特別な姿を楽しみにしてください。