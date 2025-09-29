チャンピオン×N.ハリウッド新作コレクション「NEW WEAVE」が登場

チャンピオンとN.ハリウッドによるカプセルコレクション第8弾「NEW WEAVE」が登場。古着カルチャーを背景に、チャンピオンを代表する製法「REVERSE WEAVE®」を新たな解釈で再構築した注目シリーズです。立体裁断による美しいシルエットとディテールにこだわった全7型は、2025年10月3日（金）より数量限定で発売。ストリート感と上質さを融合させた特別なコレクションをぜひチェックしてみて。

NEW WEAVEコレクションの特徴

「NEW WEAVE」は、チャンピオン伝統の「REVERSE WEAVE®」をN.ハリウッド尾花大輔氏が再解釈。

立体裁断をさらに進化させ、クルーネックスウェットやフーディ、スウェットパンツなど全7型をラインアップ。

着込むほどに風合いを増す11.5oz裏起毛素材を採用し、現代的なバランスと快適な着心地を実現しています。専用タグやCロゴなど、コラボならではの特別感も魅力です。

【ロンハーマン×チャンピオン】別注フーディーが登場！秋冬コーデに最旬アイテム

全アイテムと価格一覧

・REVERSE WEAVE® CREW NECK SWEATSHIRT（オートミール/オフブラック、S～XL、35,200円）

・REVERSE WEAVE® ZIP SWEATSHIRT（同上、37,400円）

・REVERSE WEAVE® HOODED SWEATSHIRT（同上、35,200円）

・REVERSE WEAVE® ZIP HOODED SWEATSHIRT（同上、40,700円）

・REVERSE WEAVE® SWEATPANTS（同上、34,100円）

・LONG SLEEVE T-SHIRTS（オックスフォードグレー/オフブラック、S～XL、20,900円）

・LONG PANTS（同上、19,800円）

全型ユニセックス仕様で、カジュアルにもモードにも着こなせるデザインです。

特別な日常を彩る限定コレクション

チャンピオン×N.ハリウッドの「NEW WEAVE」は、伝統と革新を融合した唯一無二のカプセルコレクション。

スポーティでありながら洗練されたデザインは、秋冬のワードローブを格上げしてくれます。

発売は10月3日（金）、数量限定展開なのでお見逃しなく。ストリートとモードを自由に行き来する新しいスタイルを楽しんで♡