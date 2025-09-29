Photo: 納富廉邦

Soil（ソイル）の「フレッシェン」（税込1,210円）は、ひとことで言えば、脱臭・吸湿機能のあるフィギュア。

調湿効果のある珪藻土と、脱臭効果のある炭、そして、調湿効果・消臭効果の両方をもつ新素材「リサイクルアッシュ」でできているのがポイント。

だけど、まあ、それだけ聞いても「だから何？」という気がして、実は発売当時はあまり注目していなかったのだが…。

バスマットのおかげで珪藻土の威力に気がついた

Photo: 納富廉邦

ところが、たまたまいただいたSoilの珪藻土のバスマットを使い始めたところ、踏み心地はただの固い板なのに、足の裏の水分はキレイに取ってくれる吸水力にビックリしたのだ。

しかも、毎日ちゃんと乾かしてさえいれば洗濯も不要。なるほど、「これは売れるわ」と思ったし、「珪藻土すごい！」ってなって、そうなると、この見た目のかわいさは文句なしの「フレッシェン」が気になってきたのでした。

吸湿、消臭機能をかわいくしてしまおうという発想

もともと、部屋の湿度を調整してくれるため「呼吸する壁」と言われていた建材の珪藻土だから、部屋の湿気取りに使うというのは理に適っている。

炭の消臭効果は、それこそ冷蔵庫の脱臭剤なんか、昔から活性炭を使っていたわけで、これも定評のある素材。で、本来は結合できない炭と珪藻土をリサイクルアッシュで固めるというのもいいアイデア。

それをかわいい雪だるまみたいな形にして、顔まで手描きで描いちゃうという、そのふざけた感じの見た目のゆるさも惹かれた。

雪だるまを靴に入れる不思議と快適

Photo: 納富廉邦

ということで、さっそく3個セットを買って、靴の中に突っ込んでみたら、これがまたかわいい。かわいいだけじゃなく、しっかり靴の中の湿り気が消えこと。

足の匂いはあまり強い方じゃないので、効果はよく分からないけれど、雨の日に履いていた靴が、次の朝にはサラッとした履き心地になっているのは気持ちいいものなのだ。

Photo: 納富廉邦

で、靴から出した2個の「フレッシェン」を靴箱に入れておくと、湿気も取れるし匂いも気にならなくなるわけで、玄関に2個は必須みたいになっている我が家である。

本棚やPCの裏なんかもフレッシェンの住み家だったり

Photo: 納富廉邦 Soil「フレッシェン」1個なら税込1,210円、3個セットなら税込3,630円

3個セットの残りの1個は、扉付きの本棚の中に入れている。本棚にあるのは希少な古書だったり、古い茶器だったりで、湿気は大敵。また、扉を開けると、「フレッシェン」がいるというのがなんとも楽しく、なるほど、この形だから部屋に置きやすいんだなと再認識したり。

以前「フレッシェン」をTBSラジオの番組で紹介したときに、MCのライムスター宇多丸さんが「これはいくつあってもいいね」と言っていたけれど、実際3個とは言わず、もう少しあってもいいなと、今は追加購入を考えている。

Source: Soil, Photo: 納富廉邦