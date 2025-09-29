SUPER EIGHTの横山裕（44）が29日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。8歳下の弟とテレビ初共演を果たし、感謝のメッセージを寄せられ感激する場面があった。

この日、横山は弟・充さんとテレビ初共演。横山は8月の日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」のチャリティーランナーとして「24時間マラソン」に挑戦。家庭の経済状況が厳しく、弟たちが児童養護施設で生活した経験から子供の支援のために走ることを決意していた。さらにその中で、横山は高校に進学せずに建設会社に就職して家計を支えたことが明らかになっていた。

番組終盤では、充さんが横山に向けて感謝のメッセージを読み上げた。「きみ兄ちゃん、いつも兄弟のことや周りのことを優先して考えてくれてありがとう。自分より他人を大事にする精神は、母親譲りなんでしょうね。きみ兄ちゃんからたくさんをいただき、おかげさまで仕事も順調です。兄ちゃんは見た目こそは若いままですが、身体はしっかり44歳なので、休める時はしっかり休んで、これからは自分のことを大事にして下さい」とした。

これを聞いた横山は感激の面持ち。「グッと来ている」とやや声を詰まらせていた。