パルム発売20周年で“ホワイトチョコ×バニラ”が復刻 「バニラバー」期間限定で再登場
森永乳業は、バーアイス「PARM（パルム）」発売20周年を記念し、ブランド初期に販売されていた『パルム バニラバー（6本入り）』を本日より全国で期間限定発売した。
【写真】2005年当時のパッケージが復刻、『パルム バニラバー（6本入り）』裏面
「パルム」は2005年の登場以来、“日常のちょっとした贅沢”をテーマに、なめらかなアイスと口どけの良いコーティングが同時にとろけ合う贅沢な食感で人気を集めてきた。
今回の限定商品では、当時のバニラバーの味わいを再現。濃厚でなめらかなバニラアイスをホワイトチョコで包み込んだ、コク深く香り高い仕上がりとなっている。
パッケージにもこだわりが詰まっており、表面は現在の通常デザイン、裏面は2005年当時をイメージした“復刻デザイン”が施され、往年のファンにも新たな楽しみを提供する仕様となっている。
内容量は330ml（55ml×6本）で、希望小売価格は税別610円。量販店やコンビニエンスストアなどで販売される。1本あたりのエネルギーは125kcal。SNSでは「ルックスだけで美しい」「絶対美味しいやつ」などと反響を集めている。
