歌手の北島三郎（８８）、里見浩太朗（８８）、小林旭（８６）、水前寺清子（７９）らが２９日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われたコンサート「令和・歌の祭典２０２５〜作詞家 星野哲郎生誕１００年記念〜 時代を彩る名曲の数々」に出演した。

開演前の取材に応じた北島は「（星野さんは）私に数々の詞を書いてくださりました。私も一生懸命に歌ってきました。今日は、そういう意味も含めて、先生のファンの方も大勢いらっしゃいますから。一生懸命に皆さんに伝わるような歌を歌いたい。魂を込めて、星野先生を思い出しながら歌いたい」と意気込みを明かした。

また、北島は来月に８９歳の誕生日を迎えることを聞かれ「年はやっぱり、だんだんと重ねていくんですけど、年を『取って』捨てていくようにしています」と笑顔。里見らを見ながら「１００歳のときにまた一緒に歌っていたいなと思います」と力強く語った。

コンサートは名曲「三百六十五歩のマーチ」を豪華出演者全員の歌唱で幕を開けた。北島はステージ中央で満員の客席を見渡し「昭和の初めにお生まれになった先生が旅立ってから数えたら１００歳です。１００年ぶりにまた帰ってきちゃったな…。会場の皆さんが星野さんに見えてきた。星野先生がいっぱいいるような気がする」と笑わせながら大ヒット曲「なみだ船」を熱唱。魂を込めた歌声で恩師を追悼した。