◆西武2―0ロッテ（29日、ベルーナドーム）

西武は本拠地最終戦を白星で飾り、試合後に後藤高志オーナーが取材対応した。昨季の最下位からの再建1年目となったチームについて、戦いぶりやチームが抱える課題などについて語った。

後藤オーナーは選手らに訓示を行い、その後に取材対応。今季を振り返り「5位で甘んじるはずもないし、西口監督が最後にあいさつした通り、クライマックスシリーズも進出できなくて残念だっていう話をして。それは僕も全く変わらない。しかしながら開幕当初は首位争いに加わるとかしたが、率直に言って例えば野手。バッティングも、昨年よりは打率も打点も改善はしているけど、それでも打率も得点もリーグ最下位ですから。あるいはピッチングスタッフの防御率、失点もリーグ3位ということですから。厳しい状況の中で、若手を育てながら戦ってくれたと思う。本当に監督1年目でね、厳しい状況からけが人も中盤になっていろいろ出たり、そういう中でよく戦ってくれた」と健闘をたたえつつも一層の奮起を促した。

その上で「やはりホップ、ステップ、ジャンプということがあるから。今年はそういう意味では三段跳びで言えば、ホップの段階で。今まで期待されてなかなか芽が出なかった若手、これもだいぶ芽が出つつある。まだまだ課題はいっぱいあるが、芽が出つつあるから。これはしっかりと、さらに一人一人がね。さっきも言ったんだけども、やっぱり体幹を強くして強化して、それから人の2倍、3倍努力してやってかないと、こういう厳しいプロの世界で頭角を表すことは難しいわけで。そういうプロセスを経た上で、常勝軍団というか、優勝を常に争えるチームということになる。何年後とかそういう、年次目標ではなく、それは来年からやっぱりしっかりやっていく。秋季もそうだが、まずはフィットネスの強化。体幹を強化して、昨年も言ったけども、野手自身がヘッドスピードだとか野球スピードを強く、もっと早くするために体幹を強くして。投手もそうです。その中で常に優勝を狙えるチームにしていくということ」と長期的なスパンで常勝軍団の再構築に取り組む決意を示した。

昨季の最下位からのチーム再建を託された西口監督はエースの今井達也投手ら強力な投手陣をベースに若手野手の育成にも尽力。西川愛也外野手や滝澤夏央内野手、長谷川信哉外野手らが大きく成長を遂げ、球宴前には首位争いにも絡むなどした。夏場以降に失速したが、4試合を残して62勝74敗3分け。4位楽天と1・5ゲーム差の5位で、再建への道を歩んでいる。