アニメ『ドラえもん』の声優を務め、2024年9月29日に老衰のため90歳で亡くなった、大山のぶ代さんを偲ぶ会が、一周忌となる29日に都内で行われ、声優の野村道子さんらが参列しました。

大山さんの代表作『ドラえもん』で、しずかちゃん役として26年間共演した野村さんは「訃報を聞いたのは去年の新幹線で大阪に行く途中だったんですけど。本当に12年会っていないので、どんなご様子なのかも本当に分かっていなくてびっくりしました。心配はしてましたし、会いたかったです」と思いを明かしました。

また、野村さんから見た大山さんについて「大きい人でしたね。何に対しても、はっきりものも言えて、本当に博識で。公演から帰ってきたりすると、そこの土地の話なんかをしてくれるんですけど、ほんとにいろんなことを知っていて。だから、一緒にみんなで九州行った時もバスガイドさんよりも彼女の方がその土地に詳しくて、本当にいつも楽しい旅ができていました」と思い出を語りました。

さらに、26年間大山さんと共演した『ドラえもん』について野村さんは「考えてみると21年もたっているんですけれども、やっぱり『ドラえもん』っていうのは偉大な作品なんだなって今も身にしみて感じています。だからどこ行っても、私たちの『ドラえもん』を見てくださっている方が、子どもの頃の思い出を楽しそうに話してくださるので、それが私の生きがいというか、私の生活がそんなふうにして送れていることに感謝しています」とコメント。

そして最後には、しずかちゃんの声で「ぺこさん（大山さん）。本当に長い間ありがとう。今も私あなたに会いたいわ」とメッセージを送りました。

『大山のぶ代さんを偲ぶ会』には、野沢雅子さん（88）や『ドラえもん』の声優を引き継いだ水田わさびさんら約250人が参列しました。