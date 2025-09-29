アジアは体調不良、インハイはPK失敗で敗退…DFメンディー・サイモン友(流経大柏)は「謙虚に努力」を重ねてU-17W杯、選手権での活躍を誓う
U-17日本代表候補の注目DFにとって、2025年は思い通りにいかないことの方が多い一年だったかもしれない。だが、DFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高)は、「やっぱり全てが上手くいくわけではないんで、自分がどんどん、どんどん謙虚に努力をして、やっぱりワールドカップも行きたいなと思います」と宣言。U17アジアカップやインターハイの悔しさを糧に、大器が世界や選手権で活躍をしてのける。
メンディーはU-17日本代表で主に3バックの右サイドでプレーする機会が多かったが、8月末からのフランス遠征ではDF藤井翔大(横浜FMユース)の怪我に伴い、左サイドでプレー。「結構いいパフォーマンスができた」というメンディーは右のストッパーでも、左のストッパーでも貢献できることを今回のU-17日本代表候補・大阪合宿でも示そうとしている。
フランス遠征では登録186cm、77kgの自身よりも大きなFWとも対峙。「もうめちゃくちゃ怖かったですね。190ぐらいある、バカデカい人がいたんですけど、見た目も怖くて。ビビって行っちゃうと負けちゃうんですけど、『行ける、行ける』って思うと意外と行けたりするんで、やっぱりチャレンジすることは大事だなと思いました」。インターハイで評価を勝ち取り、フランス遠征メンバー入り。そこで1ゴールを決めるなど、武器のヘディングや競り合いにまた自信を深めて帰国することができたようだ。
メンディーは4月のU17アジアカップでメンバー入りを果たしたが、体調不良の影響で1試合も出場できないまま帰国。「めちゃくちゃ悔しかった」という思いを胸にトレーニングに励んだが、強豪・流経大柏ではなかなかセンターバック(CB)のポジションを掴むことができなかった。
出番はFWでのモノが続いていたが、そこでやれることを懸命に表現。すると、CBとして起用されたインターハイで躍動した。特に空中戦で対戦相手を“無双”するような強さを発揮。「めっちゃ練習して元々自信あったんですけど、あの全国の舞台で色々な初めて戦うチームに結構強いFWがいたんですけど、あまり負けることなく競り合いができたんで、それはもうかなり自信になりました」。初戦から3試合連続無失点で準決勝進出。だが、その大会を悔し涙で終えることになった。
大津高との準決勝でメンディーはベンチスタート。後半残り6分から前線に近い位置に入り、ゴールを目指した。チームは4試合連続となる無失点で終えたが、無得点でPK戦に突入。互いに全選手が決めて迎えた9人目、メンディーの右足シュートが枠を越えた瞬間、流経大柏の敗退が決まった。
「自分の1つのミスで3位という結果で終わってしまった。だいぶ挫けたっす」とメンディー。それでも、2年生DFは先輩たちのサポートで立ち直ることができたという。苦手のPKにも精力的にチャレンジ。U-17日本代表のフランス遠征で廣山望監督から「自信を持って蹴って欲しい」と言われたこともあり、コースへ蹴り込む練習を重ねてきた。
U-17日本代表候補合宿3日目の29日には、トレーニングでPK戦を実施。メンディーは重要な順番でキッカーを務め、狙いとするコースに右足シュートを突き刺した。「練習の成果が出たかなと思います」と微笑。今後に繋がるような1本を決めたDFは、また切り替えて次のトレーニングに向かう。
U-17日本代表候補合宿は残り2日。「空中戦とかで圧倒したいんで。絶対後ろはやらせないという気持ちで、自分がしっかりとリーダーシップを取って活躍していきたいなと思います。バチバチやり合うのは結構好きなんで、ワールドカップ行って色々な国の強いやつと戦いたいです」と意気込んだ。29日のトレーニングでは186cm、86kgのFWマギージェラニー蓮(琉球U-18)の強さに驚きながらも、迫力のある攻防戦。フォーメーション練習では先に身体をヒットさせて相手FWからボールを奪う巧さも見せていた。
そのメンディーが思い描いているのは、U-17ワールドカップ(11月)で注目度を高めて選手権に臨み、夏に逃した無失点優勝を果たすことだ。「ワールドカップでいいイメージつけて、自信つけて、日本に帰ってきたいです。(選手権)予選はワールドカップ呼ばれたら出れないんですけど、予選は流経勝ってくれると信じて、ワールドカップでしっかりと自信つけて帰ってきて、流経支えて、選手権は必ず自分がゼロに抑えて絶対優勝できるように頑張りたいです」と誓った。チームを明るくする力も兼備するDFはこれから活躍し、結果を残して苦い経験を力に変えたことを証明する。
(取材・文 吉田太郎)
