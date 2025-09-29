U-20W杯デビューも「ワクワクが勝った」プロ3年目で飛躍した石渡ネルソン(いわき)の自信「ミスよりも自分の武器をどれだけ出せるか」
胸躍る気持ちで世界の舞台に立った。U-20日本代表MF石渡ネルソン(いわき)はU-20ワールドカップのグループリーグ初戦・エジプト戦で後半28分から途中出場。「緊張は全然なかった。普通にワクワクのほうが全然勝っていた」とその瞬間を振り返った。
2-0という点差もあり、リラックスして試合に臨んだ。後半28分にMF大関友翔と代わって出場。巧みなタッチから前線にボールを配球する場面や、相手の起点を潰す場面で光りつつ、冷静に点差を守り切った。
「もっと相手が前から来ていたら、僕の持ち味である運ぶところは出せたと思うけど、エジプト戦ではそこまで出せなかった」。そう不完全燃焼さすらのぞかせながら、今は次戦に目を向ける。第2節は開催国チリとの対戦。「もうやってやろうとしか思っていない。完全にアウェーの雰囲気になると思うけど、そんなのにビビってたら上には行けない。その人たちを黙らせるくらいのプレーを見せたい」と意欲を燃やしていた。
セレッソ大阪U-18所属時の2022年に高3にしてルヴァンカップでトップデビュー。翌23年にはトップ昇格を果たした。23年のアルゼンチン大会ではトレーニングパートナーとして冨樫剛一監督体制のU-20日本代表に帯同。世代別代表にも名を連ねていたが、その後は2年間、日の丸からも遠ざかっていた。
クラブでは24年から愛媛FCで武者修行をし、今季も再びレンタルへ。するとプロ3年目の新天地いわきFCで大きく飛躍することになる。
J2開幕1か月後からいわきで定位置を掴むと、その後は主力として躍動。パフォーマンスの好循環を生んだのは、メンタルの変化だったという。
「一年を通して試合に出続けるということがなかった。やっぱり自信がついたのがすごくあった。別にもうミスしてもいいからやってやろうと。どんどんボールを受けて、自分の武器をどれだけ出せるかが勝負。そういうメンタル面のところは強くなった。自信がついたのは一番でかい」
いわきでの飛躍と同タイミングで、6月にはU-20日本代表のモーリスレベロトーナメント(フランス)メンバー入り。2年ぶりの代表活動も「いい手応えはあった」。深まる自信とともにプレーも向上を続け、7月にはJ2リーグの月間ヤングプレーヤー賞も受賞。そしてその勢いのまま、U-20W杯メンバー入りを果たした。
U-20日本代表には大関友翔、小倉幸成、布施克真と持ち味の違うボランチが勢ぞろい。その一角として入った石渡も「ボールを持ったときの前への推進力や、対人では自分が一番ある」と胸を張る。「いまはすごく自信がある。選ばれたら自分の武器でチームに貢献したいと思っていた」。自分の力がどこまで通用するのか。世界の舞台でさらなる自信を深めるつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
