エバートンで輝きを取り戻すグリーリッシュ、マンCでの失敗を明かす「パーティー好きと言われるけど、その通りなんだ」
今夏、エバートンに加入して復調しているMFジャック・グリーリッシュがマンチェスター・Cを離れた理由を説明している。米『ESPN』が伝えた。
21-22シーズンにアストン・ビラからマンチェスター・Cに当時の英国史上最高額となる1億ポンド(当時約152億円)で加入したグリーリッシュ。加入2年目には3冠達成に大きく貢献したものの、3年目以降は出場機会を減らし、ジョゼップ・グアルディオラ監督の構想外に。しかし、今夏、レンタル移籍でエバートンに加入すると、プレミア開幕5試合で4アシストを記録するなど、かつての輝きを取り戻しつつある。
英『スカイスポーツ』によると、グリーリッシュがマンチェスター・Cを離れた主な理由は「再び愛されたい」という思いだったという。
「『彼は外出が好きで、パーティーが好きだ』と言う人もいるけど、その通りだよ。人生を楽しみたいし、楽しみながら生きたい。でも、当然そうするには時と場所があるんだ。正直に言えば、適切なタイミングを選ばなかったこともあるし、マンチェスター・Cでは自分にとって良くない選択をしたこともあると認めるよ。時には自分の力を発揮できなかったこともあるけど、それがすべての原因ではないとも思っている」
そう語ると、「自分は愛されていると感じるときに最高のプレーができる」と続けた。
「ピッチ外ではかなり脆い部分があって、とにかく再び愛情を感じられる場所に行きたかった。朝起きて、またプレーしたいと思えるようになりたかったんだ」
そして、エバートンのデイビッド・モイーズ監督への信頼も語っている。「これは傲慢な意味ではないけど、監督から『お前はサッカー選手なんだから、自分のやりたいことをやれ』と言われるのが好きなんだ。もちろん役割やボールのないときの仕事はあるよ。でも監督は『ボールを持ったときはやりたいようにやれ』と言ってくれているんだ」。
