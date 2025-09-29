ハノーファーDF松田隼風の今季2点目が決勝点に!! フル出場で逆転勝利に貢献
ハノーファーのDF松田隼風が28日、ブンデスリーガ2部第7節ビーレフェルト戦(○3-1)で今季2点目を記録した。
先発出場を果たした松田は、1-1と追い付いて迎えた後半10分に大仕事をやってのける。右サイドでボールを受けたFWフセイン・チャクランがPA内まで持ち込んで供給したラストパスに反応したのが松田。巧みな反転から放った左足のシュートは相手選手にブロックされるも、こぼれ球を自ら左足で蹴り込んで逆転ゴールを奪った。
後半アディショナルタイムに追加点を奪ったハノーファーは3-1の逆転勝利。今季自身2点目が決勝点となった松田はフル出場を果たし、MF横田大祐は後半20分から出場している。
ハノーファーは第7節終了時点で5勝1分け1敗。首位のダルムシュタット、2位のエルフェアスベルクと勝ち点16で並び、3位につけている。
