SUPER EIGHTの横山裕（44）が29日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。高校に進学せず、芸能活動と建設会社での仕事を両立していた時代を回想した。

横山は8月の日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」のチャリティーランナーとして「24時間マラソン」に挑戦。家庭の経済状況が厳しく、弟たちが児童養護施設で生活した経験から子供の支援のために走ることを決意していた。

番組では横山が中学3年の時に現在の所属事務所に入所し、高校には進学せずに建設会社に入社して、芸能活動と並行しながら家計を支えるために汗を流していたことを紹介した。

当時は事務所の同世代の仲間が制服でテレビ局などの仕事先に向かう中、横山はニッカポッカ姿で局入りしていたといい、「ニッカポッカで行ったら(関係者に)マジで怒られて。夢を売る仕事なのにそんなドロドロの格好で入ってくるな。ファンの人もいるのにって」と回想した。

共演者から「お金のためだもんね？やりたくはなかったでしょ？」と聞かれると「でも最初からやるという選択肢でしたね。高校に行く感覚があんまりなかった」と、家族を養うために覚悟を決めていたと語った。