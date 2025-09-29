ËÌÅç»°Ïº¡¢²¸»Õ¤Îºî»ì²È¡¦À±ÌîÅ¯Ïº¤µ¤ó»×¤¤½Ð¶Ê¡ÖÉ÷Àã¤Ê¤¬¤ìÎ¹¡×À©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë
¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî»ì²ÈÀ±ÌîÅ¯Ïº¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÎáÏÂ¡¦²Î¤Îº×Åµ¡¡2025¡Áºî»ì²ÈÀ±ÌîÅ¯ÏºÀ¸ÃÂ100Ç¯µÇ°¡Á¡×¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£À¸Á°¤ËÌó4000¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
À±Ìî¤µ¤ó¤ò¼ÂÉã¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦¿åÁ°»ûÀ¶»Ò¡Ê79¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö»°É´Ï»½½¸ÞÊâ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç²Î¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ËÌÅç»°Ïº¡Ê88¡Ë¤¬Äï»Ò¤ÎÂç¹¾Íµ¡Ê35¡Ë¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ß¤ÀÁ¥¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¼Ö¤¤¤¹¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¤À¤¬¡¢Ì£¤Î¤¢¤ë¡È¥µ¥Ö¤Á¤ã¤óÀá¡É¤ò²ñ¾ìÃæ¤Ë¶Á¤«¤»¡¢Ëþ°÷¤ÎÌó1800¿Í¤«¤éÂç¤¤Ê¼êÇï»Ò¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ºÇ½ªÈ×¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉ÷Àã¤Ê¤¬¤ìÎ¹¡×¤Î²Î¾§»þ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÅç¤¬À©ºîÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸ÃÂ¤«¤é100Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢À±ÌîÀèÀ¸¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â´é¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤¬Î¹¤À¤Ã¤¿¸å¤â¡ØÉ÷Àã¤Ê¤¬¤ìÎ¹¡Ù¤ÏÎÉ¤¤¶Ê¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡×¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏËÌÅç¤é24ÁÈ¤Î²Î¼ê¤¬3»þ´ÖÄ¶¤Ç45¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£