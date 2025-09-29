THE RAMPAGEの吉野北人が、“HOKUTO”として3rdデジタルシングル「ふたりでいようか」を9月29日にリリース。ミュージックビデオもYouTubeにて公開された。

HOKUTOの新曲「ふたりでいようか」は、TVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2クールのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。作詞・作曲をシンガーソングライターのFurui Riho、編曲を新鋭プロデューサーknoakが手がけた。温かみのあるR&Bサウンドにキャッチーなメロディが重なり、日常をやさしく彩る1曲となっている。

ミュージックビデオの監督は、2ndデジタルシングル「MINE」に引き続き映像監督／アーティストのマルチクリエイターISSEI TERADAが務めた。山の中で鹿とふたりで過ごすHOKUTOの日常を、少しシュールでクスッと笑える温かさで描写。楽曲の世界観をユーモラスな映像で表現している。

◆ ◆ ◆

【HOKUTOコメント】

少しカントリーっぽい雰囲気とアウトドア感や、あたたかさを感じる作品になっていると思います。特に動かない鹿の人形とのシーンは、シュールではありますが微笑ましい物語になっています。

是非観て、ほっこりしていただければ嬉しいです！

◆ ◆ ◆

3rdシングル「ふたりでいようか」 2025年9月29日(月) 配信スタート

配信リンク：https://lnk.to/FUTARIDEIYOUKA 【タイアップ情報】

TVアニメ『ふたりソロキャンプ』

10月2日24:30よりTOKYO MXほかにて第2クール放送開始

アニメ公式サイト：https://2solocamp-anime.com/

アニメ公式X：https://x.com/2solocamp_anime