演歌歌手の北島三郎（８８）が２９日、都内で行われたコンサート「令和・作詞家 〜星野哲郎生誕１００年記念〜時代を彩る名曲の数々」に参加した。

作詞家の星野哲郎さんの生誕１００年を記念したコンサートで、北島のほか、小林旭（８６）、里見浩太朗（８８）、水前寺清子（７９）や小林幸子（７１）ら２４組２５人の歌手が一堂に会した。北島は「久しぶりにみんなとお会いできましたから、哲さまが作ってくれた歌を、はりきって魂を込めて歌いたい」と意気込んだ。

ステージでは全員で「３６５歩のマーチ」を歌唱してスタートし、北島は大江裕とともに「なみだ船」を披露。里見は「俳優ですが、２曲作ってもらったので、このステージに立たせてもらってます」と「あじさいブスース」を熱唱し、小林も「自動車ショー歌」を披露した。

２部構成で全４５曲を披露し、１８００人のファンを魅了した北島。星野さんの生誕１００年にちなみ、北島は「１００歳のときにも、またみんなで一緒に歌いたいね」と“生涯現役”宣言もした。

また、不整脈の一種である洞不全症候群であることを公表した美川憲一は今回のイベントに参加予定だったが欠席。北島は「美川君が体調を崩して出られなくなりました。お詫び申し上げます」と代弁した。