歌手の北島三郎（８８）が２９、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで、コンサート「令和・歌の祭典２０２５」に出演した。

５月１３日に東京国際フォーラムで行われたコンサート以来、約４か月ぶりとなるファンの前での歌唱。北島が恩師と慕った作詞家・星野哲郎さん（１０年死去）の生誕１００周年を記念した祭典とあって「魂を込めて、星野先生を思い出しながら歌いたい」と力を込めた。星野さんが作詞した自身の「なみだ船」など、４曲を熱唱した。

開演前の囲み取材では、小林旭（８６）や水前寺清子（７９）ら共演者に「年を重ねてくると、もう年を取る（捨てる）んだよ。１００歳の時にまた一緒に歌いたいなあ」と呼びかけ、元気いっぱいな様子を見せた。

特製の椅子に座って登場したステージでもマシンガントークは止まらず、同い年の里見浩太朗（８８）や、司会を務めた三女で女優の水町レイコ（５０）から制止される一幕も。星野さんの代表作でもある水前寺の「三百六十五歩のマーチ」を全員で歌うなど、満員の観客を沸かせた。

不整脈の一種である洞不全症候群で手術を受けた歌手・美川憲一（７９）は出演を見送った。