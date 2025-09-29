◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第６日（２９日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

初来日した世界王者カルロス・アルカラス（スペイン）が、１回戦で痛めた左足首の不安がありながら、ついに決勝に進出した。２０２２年全米決勝の再現となった世界ランキング１２位のカスパー・ルード（ノルウェー）に３−６、６−３、６−４のフルセットで逆転勝ち。自身年間最多の６６勝目を挙げるのとともに、決勝では同５位のテーラー・フリッツ（米国）と対戦する。

非常にレベルの高いタフな試合だった。準々決勝で火を噴いたフォアハンドは、第１セットなかなか決めきれず、「とてもタフな試合だった。うまくチャンスをつかめなかった」と悔やんだ。

セットポイントを奪われ、第１セットを落とした時には、「アー！」とセンターコート中に響き渡る怒声を挙げ、フラストレーションをあらわにした。それでも、すぐに気持ちを切り替えた。

第２セット以降は「軌道修正することができた」と、第２セットのスタートから一気に３ゲームを連取。そのまま、抵抗するルードをパワーと柔らかなタッチも交えて、最後まで押し切った。

決勝は、第２シードのフリッツが相手だ。今年のウィンブルドン準決勝を含み、３連勝中だったが、２１日に閉幕した地域別対抗戦レーバー杯で、初めての敗戦を喫した。「とてもタフな相手。彼は、すごく上達している。ベストなテニスをしなくてはいけない」。不安視された左足首も「フィジカルはどんどん良くなっている」と、初めて来日した日本で、初優勝に挑む。