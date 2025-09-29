チョン・ジヒョン「演説が少しずつ快感に」 カン・ドンウォンら『北極星』キャスト陣が和気あいあいトーク
動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」の「スター」で独占配信中のオリジナル韓国ドラマシリーズ『北極星』（字幕・吹替／全9話／毎週水曜2話ずつ） より、チョン・ジヒョン、カン・ドンウォン、イ・ミスク、オ・ジョンセの4ショットインタビューが到着した。
【画像】第4話・第5話の場面写真
本作は殺された夫の遺志を継ぎ、自ら大統領候補となったムンジュ（演：チョン・ジヒョン）と、彼女のボディーガードである国籍不明のサンホ（演：カン・ドンウォン）が、 世界を危機に陥れようとする巨悪に立ち向かうスペクタクル・ロマンスストーリー。 イ・ミスクはムンジュの夫ジュニクの母オクソンを、オ・ジョンセはジュニクの弟ジュンサンを演じている。
まもなく最終エピソードの配信を迎える本作。ムンジュとサンホのロマンスの行方が注目を集める中、主演を務めるチョン・ジヒョンとカン・ドンウォンが制作発表会で語った“相思相愛エピソード”も話題を呼んでいる。
出演の決め手について改めて尋ねられると、チョン・ジヒョンは「カン・ドンウォンさんと共演できるということは、もちろん大きかったです。それと同時に、チョン・ソギョン脚本家とキム・ヒヨン監督とお仕事できるということにも欲が生まれました」と回答。一方のカン・ドンウォンは「僕は100％ジヒョンさんの存在でした（笑）。先輩方や制作陣も魅力的でしたが、チョン・ジヒョンさんとなら楽しく撮影できると思いました」と語り、互いへの信頼関係を強調した。
本作で大統領候補を演じたチョン・ジヒョン。役を受けた当初は「自分でさえむずがゆいのに、観客に受け入れてもらえるのか心配でした」と率直な胸の内を明かした。しかし監督と脚本家から「もしあなたが今大統領選挙に出たとしても、人々はあなたを信じるでしょう。大統領選挙を描くのにふさわしい女優は、あなたの他にはいない」と背中を押され、自信を持って演じることができたという。
さらに、「政治家の演説は、少し退屈でおもしろくないイメージがあったので、より魅力的に映るように努めました。ドラマの終盤には、大勢の人の前で『私についてきなさい。私を信じなさい。私についてくるのです』と演説をするのが、少しずつ快感になっていきました。『ああ。だから多くの政治家は、命のあるかぎり政治に携わるのね』と思いましたし、政治家という職業の魅力が少しわかったような気がします」と新たな発見も語った。ファッションについても「真似したいと思っていただけるようなファッションを心掛けました」と見どころをアピールした。
共演者同士の関係性についても話題は広がった。イ・ミスクは「このドラマの最大の長所は、俳優たちの相性の良さです。今回後輩たちから学ぶことがたくさんありました」と称え、特にチョン・ジヒョンについて「世界に誇れる美貌と人間性の持ち主。誇らしき大韓民国の俳優です」と絶賛した。一方、カン・ドンウォンについては「とても素晴らしい方です。撮影でお会いすることはほとんどありませんでしたが（笑）」と笑いを誘った。
これにチョン・ジヒョンが「カン・ドンウォンさんは、背が高く、類を見ない“マンチッナム（漫画から飛び出してきたような男性）”」とフォロー。「撮影現場では、周りの人たちが楽しく過ごせるように気を遣ってくださり、外見だけではなく内面にもほれました」とチョン・ジヒョンが語ると、カン・ドンウォンは照れながら「ありがとうございます。ジヒョンさんのおかげで楽しく撮影できました」と応じた。
カン・ドンウォンは「ジョンセ先輩とは実はワンシーンも一緒に撮っていないんです。現場でもほとんどお会いしなかったのですが、プライベートで会うと本当に冗談がお上手で、おもしろい方で！ふとした瞬間に心に浮かんでくる人です」とコメント。
続いて大統領候補の弟ジュンサンを演じたオ・ジョンセは「私もカン・ドンウォンさんのことをよく思い出していますよ（笑）。イ・ミスクさんは、劇中では私に冷たく接する母親を演じていますが、実際はすぐに心を開いてくださり、温かく接してくださいました。（そのギャップに）現場では頭と心が混乱しました」と冗談交じり語り、終始和気あいあいとしたやりとりが続いた。
