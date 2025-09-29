今月21日から始まっている秋の全国交通安全運動に伴い、フリーアナウンサーで報道番組『Oha!4 NEWS LIVE』のキャスター・田粼さくらさん（26）が28日、品川警察署の一日警察署長を務め、交通安全を呼びかけました。

パレード前に、品川警察署で感謝状贈呈式が行われ品川警察署・脇本史雄署長から田粼さんに感謝状などが渡されました。また、パレードのスタート位置で行われた開会式では「今年で創立150周年を迎える品川警察署の一日警察署長を務めさせていただきます」と挨拶した田粼さん。

続けて「9月21日から行われています秋の全国交通安全運動に伴う、行事の一環として安全安心の町・品川の実現のため、交通事故がゼロになることを祈りこれからパレードを行います」と宣言し、およそ1.5キロにわたり行われた交通安全パレードに参加。交通安全を呼びかけました。

パレードを終えた田粼さんは、「交通安全、日頃から皆さんしっかり心がけていらっしゃると思うんですけど、今日をきっかけに交通安全に意識を向けていただきたいなと思ってお声がけさせていただきました」と振り返り、「本当にパレード中ずっと沿道で皆さん手振ってくださって幸せな時間でした」とコメントしました。