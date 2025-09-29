【MLB】マリナーズ1ー6ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】大谷、豪快変態弾→相手投手が動かない

9月28日（日本時間9月29日）に行われたシアトル・マリナーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快な55号本塁打と相手投手のリアクションが話題となっている。

7回表ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番大谷は、この回からマウンドに上ったマリナーズ3番手の左腕ゲーブ・スパイアーに対し、初球、内角高めに投じられた153km/hのシンカーを豪快に空振りし、ストライクを先行されると、続く2球目は、内角高めいっぱいのところへと決まる154km/hのシンカーを見送るもこ、れがストライクをとられてカウント0-2と追い込まれることに。しかし勝負の3球目、スパイアーが投じた1球は、真ん中やや高め、153km/hの直球。これがやや甘く入ってしまったのか、大谷は待ってましたとばかりにフルスイングすると、打球は快音を響かせながらセンター方向へ。その瞬間、スパイアーは被弾を直感したのか、打球方向を振り返ることさえなく、所作なさげにマウンド上で佇むこととなった。その後、この打球はセンター左へと勢いを落とすことなく着弾し、大谷にとって今季55本目のアーチとなったが、この一打とスパイアーの被弾リアクションにファンからは「動かない」「振り返らないw」「投手ショックすぎるだろ」「見る意味ない」「トラウマもの」「落ち込むだろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、昨季もその豪快な一発で、相手投手に様々な形での“被弾リアクション”をとらせ、話題となってきたが、今季は大谷が打った瞬間に相手投手が“諦めモード”となる場面が続出。これからポストシーズンへと突入する中で、大谷が果たしてどのような豪快な一発を放ち、どのような被弾リアクションを相手投手が見せることとなるのか、注目したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）