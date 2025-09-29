横山裕、弟・充さんから愛あるメッセージ「他人を大事にする精神は、母親譲り」【全文】
横山裕（SUPER EIGHT／44）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（後9：00）に出演。弟の充さんからのメッセージを、感慨深げに見守った。
【写真】満面の笑みで…両手でピースの横山裕
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）内の企画「子ども支援マラソン」を完走したことでも記憶に新しい横山。この日の放送では、どこからともなく「きみ兄ちゃん！」との声が聞こえると、充さんがモニター出演していることが明らかに。横山が「お前、マジか！弟です。忙しいのにありがとう」と驚きながらも感謝を伝えた。
番組終盤では、充さんからの温まるメッセージが読み上げられた。
■充さんからのメッセージ全文
きみ兄ちゃん
いつも兄弟のことや周りのことを優先して考えてくれて、ありがとう。
自分より他人を大事にする精神は、母親譲りなんでしょうね。
きみ兄ちゃんからたくさんをいただき、おかげさまで仕事も順調です。
兄ちゃんは見た目こそは若いままですが、身体はしっかり44歳なので、休める時はしっかり休んで、これからは自分のことを大事にして下さい。
