担任と話して得た安心感…問題行動についてくわしく聞いた結果｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第30話をごらんください。

担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。懇談会の後、担任の先生に声を掛けて息子の様子を聞いてみると...。

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

タクくんが授業中に教室から脱走する際、追いかけてくれていたのは支援の先生でした。その先生は、入学式でもタクくんの手を引いて入場してくれた方。



担任の先生はとても優しく理解のある人で、改めて面談の提案をしてくれました。わが子の困り事を、一緒に考えてくれる人がいるだけで安心できますよね。

