◇パ・リーグ 西武2−0ロッテ（2025年9月29日 ベルーナD）

西武のタイラー・ネビン内野手（28）が2戦連発の21号ソロを放つなど、マルチ安打をマーク。141安打とし、最多安打争いでトップタイに浮上した。

し烈な最多安打のタイトル争い。試合前は村林（楽天）が141安打で1位、清宮幸（日本ハム）が140安打で2位。ネビンは139安打の3位だった。

ネビンは2回に2試合連発となる先制の21号ソロを放ち、6回にも中前打をマーク。141安打まで記録を伸ばした。村林はこの日のオリックス戦で4打数無安打、日本ハムは試合がなかった。

「しっかりと狙った球を強く打つことができたので、ああいう結果になってくれてよかった」とアーチを振り返ったネビン。来日1年目で最多安打争いに加わり、自身のパフォーマンスについて「何試合か体調不良で出られなかったが、ほぼ全試合で健康な状態で出られたので、コーチ、トレーナーの方に感謝したい」と感謝を口にした。

西武と楽天は残り4試合。日本ハムは残り2試合。最多安打のタイトル争いに注目が集まる。